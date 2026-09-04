Botswana : Duma Boko séduit les capitaux d’Aliko Dangote pour diversifier son économie

Le chef de l'État botswanais a convié le magnat nigérian Aliko Dangote afin d'accélérer le financement de projets ferroviaires et industriels d'envergure.

Le président botswanais Duma Boko a reçu à Gaborone le magnat nigérian des affaires Aliko Dangote, président-directeur général du conglomérat Dangote Group, le jeudi 3 septembre 2026. Cette rencontre officielle de haut niveau s’inscrit au cœur de l’offensive économique menée par les autorités du pays d’Afrique australe pour attirer les capitaines d’industrie les plus influents du continent.

Cette audience intervient seulement quelques jours après la venue remarquée du milliardaire tanzanien Mohammed « Mo » Dewji, patron du groupe MeTL. Ce dernier avait également été accueilli par l’exécutif botswanais à la fin du mois d’août 2026, illustrant une multiplication délibérée des consultations directes avec les grandes fortunes d’Afrique.

À travers ces démarches diplomatiques et financières, le pouvoir botswanais entend mobiliser massivement des capitaux privés africains pour accélérer le processus d’industrialisation du pays. Gaborone cherche à rompre avec sa dépendance envers l’exploitation du diamant, un secteur stratégique traditionnel aujourd’hui affaibli par un ralentissement prolongé du marché international.

Les pourparlers techniques conduits avec Aliko Dangote ont mis l’accent sur les infrastructures de transport lourd et le développement manufacturier. Le chef de l’État a notamment exposé les opportunités liées au chantier ferroviaire Trans-Kalahari, conçu pour relier le territoire botswanais au port namibien de Walvis Bay, tout en soumettant à l’investisseur nigérian la création d’unités de production locale de ciment.

Mobilisation des investisseurs institutionnels locaux

Duma Boko a plaidé pour la concrétisation d’investissements directs d’envergure sur le sol national. Pour garantir la solidité des montages financiers, le président a formellement invité le groupe nigérian à structurer des partenariats avec les caisses de retraite et les investisseurs institutionnels botswanais afin d’assurer le cofinancement pérenne de ces futurs chantiers.