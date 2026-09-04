Sénégal : La filière d’exportation de mangues clôture sa campagne sous haute biosécurité

Confrontée aux menaces parasitaires, la filière sénégalaise de la mangue a interrompu ses expéditions estivales vers l'Europe pour préserver ses accès aux marchés extérieurs. Les professionnels saluent les avancées sanitaires, tandis que les données consolidées des volumes restent attendues.

Au Sénégal, la mangue conserve son rang de principale filière fruitière d’exportation et constitue l’un des piliers essentiels des filières horticoles tournées vers l’extérieur. Cette production nationale est très majoritairement destinée aux marchés de l’Union européenne, qui absorbe l’essentiel des volumes sénégalais certifiés chaque année pour la consommation hors des frontières continentales.

Pour la campagne 2026, la phase commerciale dédiée aux mangues fraîches a été officiellement clôturée à la fin du mois de juillet 2026. La décision a été notifiée par la Direction de la protection des végétaux (DPV), l’autorité nationale de tutelle chargée de réguler le secteur et de veiller au strict respect des cahiers des charges phytosanitaires pour l’ensemble des exportateurs.

Cette mesure de clôture anticipée à la fin juillet a été motivée par la nécessité d’endiguer la prolifération de la mouche des fruits, connue sous le nom scientifique de Bactrocera dorsalis. L’accentuation de la pression parasitaire représentait une menace directe pour les cargaisons, exposant la filière à de nouvelles interceptions et à de lourdes sanctions réglementaires aux frontières de l’Union européenne.

Malgré ce calendrier d’expédition écourté, les producteurs et les exportateurs sénégalais ont dressé un satisfécit relatif pour l’exercice 2026. Cette campagne s’est distinguée par une biosécurité renforcée sur l’ensemble de la chaîne de valeur, rétablissant la confiance après plusieurs saisons antérieures lourdement perturbées par des signalements répétés de non-conformités phytosanitaires lors des contrôles à l’arrivée.

Statistiques officielles en attente

Plus d’un mois après la fin des opérations d’expédition et l’arrêt des circuits de fret, le bilan chiffré officiel des tonnages exportés en 2026 n’a toujours pas été formellement rendu public par les autorités sénégalaises de tutelle. Les acteurs professionnels du secteur attendent la communication de ces données quantitatives consolidées pour évaluer le tonnage final acheminé vers le marché européen.