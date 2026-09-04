Affaire Patrick Bruel : Sylvie Tellier défend la présomption d’innocence et évoque les coulisses de Miss France

Invitée de l'émission Buzz TV, l'ancienne dirigeante du comité Miss France a rejeté les jugements hâtifs en ligne visant Patrick Bruel. Elle assure n'avoir constaté aucun dérapage lors des cérémonies présidées par l'artiste.

Présente sur le plateau de l’émission « Buzz TV » diffusée sur Le Figaro TV et animée par Damien Canivez et Sarah Lecœuvre, ce vendredi 4 septembre 2026, Sylvie Tellier a livré ses observations sur le traitement médiatique des poursuites judiciaires visant le chanteur Patrick Bruel.

Interrogée sur la mise en examen de l’artiste pour des faits de violences sexuelles, l’ancienne patronne de l’organisation Miss France a fermement tenu à rappeler le principe cardinal de la présomption d’innocence. Elle a dénoncé avec vigueur l’émergence d’un « tribunal » spontané sur les réseaux sociaux, où les accusations valent condamnations publiques avant tout arbitrage des magistrats.

Évoquant le parcours du chanteur au sein du concours national de beauté, Sylvie Tellier a déclaré n’avoir jamais constaté le moindre comportement inapproprié ou négatif de Patrick Bruel dans les coulisses de Miss France. Elle a précisé que lors des multiples éditions où l’interprète a officié en tant que président du jury, les interactions avec l’ensemble des équipes sont demeurées strictement irréprochables.

La dirigeante a parallèlement déploré les entorses répétées au secret de l’instruction tout au long de cette procédure judiciaire. Elle a fustigé la diffusion dans la presse de pièces confidentielles issues des investigations, mentionnant en particulier les fuites récentes relatives aux auditions et aux déclarations formulées par la comédienne et chanteuse Héléna Noguerra.

Distinction entre le cadre officiel et la sphère privée

Revenant enfin sur la plainte déposée par Florima Treiber, ancienne participante titrée Miss Alsace, Sylvie Tellier a opéré une distinction claire entre le cadre officiel et surveillé de l’élection et la vie privée des candidates après le concours. Elle a souligné que le dispositif sécuritaire et l’encadrement assurés par l’organisation s’appliquent exclusivement lors des événements officiels et prennent fin dès lors que les participantes reprennent leur vie personnelle.