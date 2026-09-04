Real Madrid: Raúl Asencio assume ses erreurs et répond à José Mourinho

Après plusieurs mois marqués par des démêlés judiciaires, Raúl Asencio a décidé de sortir du silence et de livrer sa version des faits. Acquitté dans une affaire qui le poursuivait depuis plusieurs mois, le défenseur du Real Madrid a également reconnu ses torts après sa condamnation pour conduite sous l’emprise de l’alcool, rejoignant ainsi les critiques formulées par José Mourinho.

Raúl Asencio est sorti du silence alors que son actualité judiciaire continue d’alimenter les discussions autour du Real Madrid. Le défenseur espagnol a tenu à clarifier sa situation, tout en reconnaissant ses torts après sa condamnation pour conduite sous l’emprise de l’alcool. Le joueur madrilène a publié jeudi un long message sur ses réseaux sociaux, dans lequel il revient d’abord sur la procédure judiciaire qui le concernait. Acquitté dans cette affaire, Asencio a regretté que certaines informations à son sujet aient circulé publiquement avant que la justice ne rende sa décision.

Le défenseur de 23 ans estime désormais que son acquittement doit bénéficier de la même visibilité que les accusations qui avaient été relayées ces derniers mois. Il souhaite ainsi tourner la page d’un épisode particulièrement éprouvant sur le plan personnel. Mais Asencio n’a pas éludé l’autre dossier qui le concerne. Récemment condamné pour avoir conduit sous l’emprise de l’alcool, le joueur du Real Madrid a reconnu la gravité de son comportement et assuré avoir pris la mesure de ses responsabilités.

Cette prise de parole intervient quelques heures après celle de José Mourinho. L’entraîneur portugais avait reconnu les qualités professionnelles du jeune défenseur, tout en estimant que son statut au Real Madrid lui imposait une exigence permanente, y compris en dehors des terrains. Mourinho avait notamment souligné que les comportements extra-sportifs pouvaient avoir des conséquences sur l’image du joueur et celle du club. Des propos auxquels Asencio a choisi de répondre sans polémique.

Le défenseur a clairement indiqué qu’il partageait la position de son entraîneur. Il a également promis de tirer les enseignements de ses erreurs et de veiller à ce qu’une telle situation ne se reproduise plus. Après plusieurs mois agités, Asencio entend désormais se concentrer sur son avenir avec le Real Madrid. Son message traduit une volonté de prendre ses responsabilités et de refermer définitivement cette période mouvementée.