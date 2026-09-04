Afrique du Sud: un ressortissant du Lesotho battu à mort après un vol présumé d’agneau

Douze personnes ont été interpellées en Afrique du Sud après la mort violente d’un berger lesothan accusé de vol de bétail. Les suspects, parmi lesquels dix ressortissants étrangers et deux Sud-Africains, sont poursuivis pour meurtre et doivent être présentés à la justice lundi.

Douze personnes ont été arrêtées en Afrique du Sud après la mort violente d’un berger étranger (identifié comme un ressortissant du Lesotho selon la presse locale), soupçonné d’avoir volé un agneau dans la province de l’État libre. Les suspects, dont dix ressortissants étrangers et deux Sud-Africains, sont poursuivis pour meurtre. Les faits se sont produits jeudi à Mashaeng Commonage, près de Fouriesburg. Les forces de l’ordre ont découvert le corps sans vie d’un homme sur les lieux. D’après les premiers éléments communiqués par la police sud-africaine (SAPS), la victime présentait plusieurs contusions sur le haut du corps ainsi que des blessures au niveau des yeux.

Selon les enquêteurs, le défunt, qui travaillait comme berger, aurait été accusé d’avoir tué un agneau à proximité d’un barrage. Une partie de la carcasse aurait ensuite été jetée dans l’eau, tandis que la tête et les pattes auraient été retrouvées par la suite. L’enquête a d’abord conduit à l’interpellation d’un homme qui aurait été retrouvé en possession du téléphone portable appartenant à la victime. Les investigations se sont poursuivies et ont permis l’arrestation de onze autres suspects.

Âgés de 24 à 59 ans, les douze mis en cause comprennent dix ressortissants étrangers et deux habitants sud-africains du township de Mashaeng. Ils doivent comparaître lundi 7 septembre devant le tribunal de première instance de Fouriesburg. La SAPS a par ailleurs appelé les habitants à signaler les faits suspects aux forces de l’ordre plutôt que de chercher eux-mêmes à sanctionner les personnes soupçonnées d’infractions. Les autorités assurent que les responsables identifiés devront répondre de leurs actes devant la justice.