Bohicon : la municipalité engage une vaste opération répressive contre les chantiers sans permis de construire

La mairie de Bohicon durcit le ton contre les constructions illégales sur l'ensemble de son territoire. Des sanctions immédiates, allant de la pose de scellés jusqu'à la démolition, sont désormais appliquées.

La municipalité de Bohicon passe à l’offensive contre le désordre urbain. Une opération répressive d’envergure a été officiellement lancée afin de cibler systématiquement l’ensemble des chantiers de construction ouverts sans permis réglementaire sur tout le périmètre de la commune. Les équipes de contrôle sillonnent les différents arrondissements pour inspecter les bâtisses en cours d’élévation et identifier chaque infraction aux règles d’urbanisme.

Cette démarche d’une grande fermeté est directement conduite par le maire de la commune, Ferdinand Yaou Bokossa. L’édile affiche sa détermination à mettre un terme aux pratiques d’édification clandestine qui fragilisent la planification spatiale locale. Sous son autorité, les équipes municipales sont mandatées pour appliquer les dispositions légales avec une rigueur absolue, sans distinction de quartier.

La mesure d’urgence appliquée par les autorités communales impose la cessation immédiate de tous les travaux menés en marge de la légalité. L’objectif premier consiste à prévenir les drames humains liés aux effondrements d’édifices mal conçus. La municipalité exige un strict alignement sur les normes techniques de construction et de sécurité afin d’assurer la stabilité des bâtiments avant toute reprise d’activité.

Pour contraindre les récalcitrants, un dispositif opérationnel strict est mis en place sur le terrain. Les services municipaux procèdent à l’apposition de scellés et au déploiement de banderoles formelles ordonnant l’arrêt définitif des chantiers. Pour les cas les plus sévères et les infractions répétées, la commune a prévu le recours à des démolitions forcées des structures hors normes.

Une mise en demeure adressée aux promoteurs immobiliers

Parallèlement à ces mesures de coercition, l’administration communale ouvre une voie de sortie légale aux contrevenants. La mairie invite instamment l’ensemble des maîtres d’ouvrage ainsi que les promoteurs immobiliers concernés à régulariser leur situation dans les plus brefs délais. Les porteurs de projets doivent se rapprocher des services administratifs compétents de l’hôtel de ville pour soumettre leurs dossiers techniques et obtenir les autorisations requises.