Bénin: réhabilitation annoncée du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo

Le stade Charles de Gaulle de Porto-Novo s’apprête à connaître une transformation majeure.

Edouard Djogbénou
Edouard Djogbénou
Stade René Pléven
Stade René Pléven @Photo: sportandtravel.de
Le gouvernement a en effet annoncé la réhabilitation complète de cette infrastructure sportive emblématique de la capitale politique du Bénin.

Selon le compte rendu du Conseil des ministres, les travaux viseront à remettre le stade aux normes internationales, afin d’offrir aux sportifs notamment aux jeunes, un cadre moderne, sécurisé et fonctionnel.

Cette réhabilitation ambitionne non seulement d’améliorer les conditions de pratique des différentes disciplines sportives, mais aussi de redonner vie à un haut lieu du sport béninois, souvent utilisé pour les compétitions nationales et les grandes rencontres publiques.

À travers cette initiative, l’exécutif confirme sa volonté de promouvoir le sport comme levier de cohésion et de développement, en dotant Porto-Novo d’infrastructures à la hauteur de son statut de capitale

