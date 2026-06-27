Bénin : prière pour Wadagni, affiches retirées, police appelée… Bertin Koovi s’explique

Bertin Koovi dément avoir été interpellé après un incident survenu lors d’une cérémonie de prière organisée au nom du président Romuald Wadagni. L’acteur politique affirme avoir lui-même demandé le retrait d’affiches à l’effigie du chef de l’État pour éviter toute forme de culte de la personnalité, tandis que des témoins évoquent une brève garde à vue.

L’acteur politique béninois Bertin Koovi, fondateur du mouvement des Chevaliers de la République et coordinateur de la plateforme Wadagni 2026-2040, a nié avoir fait l’objet d’une interpellation policière à la suite d’un incident survenu lors d’une cérémonie de prière organisée à l’intention du président de la République Romuald Wadagni, selon ses déclarations à la radio Bip. Des témoins affirment au contraire qu’il a brièvement été gardé à vue avant d’être relâché.

Selon les témoins cités par la source, Bertin Koovi aurait fait retirer des affiches à l’effigie du chef de l’État déployées par les organisateurs de la cérémonie, au motif que le président n’était pas adepte de ce type de pratique. La police serait intervenue, et Koovi aurait été brièvement retenu avant d’être libéré. La police nationale béninoise n’a pas publié de communiqué sur cet épisode.

Dans sa version des faits, Bertin Koovi conteste l’ensemble de ce récit. Il affirme avoir donné sa caution à cet événement en convenant au préalable avec les organisateurs que l’image du président de la République ne serait pas utilisée, afin d’éviter tout culte de la personnalité. C’est lui, dit-il, qui aurait sollicité l’intervention des policiers présents pour la sécurisation de la cérémonie afin de faire retirer les affiches disposées à l’extérieur du site. « J’ai appelé les policiers qui étaient de garde pour sécuriser l’événement afin que, s’il y avait des affiches à l’extérieur, elles soient retirées. J’ai exigé de faire ma déposition. Je n’ai pas été interpellé », a-t-il déclaré à Bip Radio.

Les deux versions de l’incident ne peuvent être réconciliées sur la base des informations disponibles. Bertin Koovi, docteur en droit, s’était distingué en 2025-2026 comme l’un des soutiens publics les plus précoces de la candidature de Romuald Wadagni à la présidentielle d’avril 2026, avant d’être suspendu puis de démissionner du Bloc Républicain en février 2026 en raison de ce positionnement. Il a depuis poursuivi ses activités politiques à titre indépendant.