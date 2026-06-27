Image Canal
Image Canal

Mondial 2026 : pari gratuit Jordanie – Argentine, faites votre pronostic

A six heures du coup d’envoi de Jordanie – Argentine, Bénin Web TV met en avant son pari gratuit du Mondial 2026. Les lecteurs peuvent donner leur pronostic, choisir le vainqueur ou le nul, et tenter le score exact avant la fermeture automatique au coup d’envoi.

Henry DONCHE
Voir tous ses articles
FOOTBALL
77 vues
Illustration du match Jordanie VS Argentine, le 28/06/2026 03:00, stade AT&T Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
1 min de lecture
Google News Commenter

SOMMAIRE

Le match est programme le 28/06/2026 03:00 au AT&T Stadium. Le principe reste simple : aucun dépôt d’argent, aucun gain financier, seulement un classement de pronostics entre lecteurs.

Jordanie
A venir AT&T Stadium
Argentine
28/06/2026 03:00 Groupe J

Votre pronostic

Chargement du pronostic

Les points seront attribués après la validation du score final : 50 points pour le score exact, 20 points pour le bon résultat, avec un bonus de différence de buts quand il s’applique.

À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
22:15 Célébrité : Cyril Féraud évoque l’homme de sa vie et la perte de son père
22:00 Showbiz : Patrick Bruel refuse d’assister au concert de son fils Léon Hesby au Festival des Sables-d’Olonne
22:15 Cyril Féraud évoque l’homme de sa vie et la perte de son père