Bénin : Razacki Amouda Issifou, nouveau Médiateur de la République

Les députés béninois ont adopté une réforme qui modifie le mode de désignation du Médiateur de la République. En vertu de cette nouvelle disposition, le premier vice-président du Conseil économique et social (CES) exerce désormais cette fonction. Un poste qui revient actuellement à Razacki Amouda Issifou.

Razacki Amouda Issifou est le nouveau Médiateur de la République du Bénin. Son accession à cette fonction fait suite à l’adoption, ce mercredi 24 juin 2026, d’une modification de la loi encadrant cette institution.

Désormais, les fonctions de Médiateur de la République sont automatiquement exercées par le premier vice-président du Conseil économique et social (CES). Une réforme qui met fin au système de nomination jusque-là en vigueur.

Actuel premier vice-président du CES, Razacki Amouda Issifou devient ainsi le titulaire de cette charge. Il succède à Pascal Essou, en poste depuis 2021. Cette évolution institutionnelle a été approuvée par les députés lors d’une séance plénière à l’Assemblée nationale. Elle s’inscrit dans le cadre des réformes engagées autour du fonctionnement des institutions de la République.

Ancien vice- président de la Cour constitutionnelle, Razacki Amouda Issifou possède une longue expérience de la vie publique. Juriste de formation, il a également été député, président de la Commission des lois de l’Assemblée nationale, maire et secrétaire général de la première Commission électorale nationale autonome (CENA) en 1996.

Le Médiateur de la République a pour mission de faciliter le règlement des différends entre les citoyens et l’administration publique. Il intervient notamment dans la recherche de solutions amiables lorsque des usagers s’estiment lésés dans leurs rapports avec les services de l’État.