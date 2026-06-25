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Bénin

Bénin: liste des députés désignés dans les institutions internationales et nationales

La séance plénière du mercredi 24 juin 2026 au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo a marqué une étape décisive pour la 10ème législature. Les députés ont procédé à la désignation officielle des représentants de l’Assemblée nationale au sein de plusieurs instances clés, tant au niveau national que sur le plan africain et sous-régional.

Edouard Djogbénou
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POLITIQUE
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Bénin : Joseph Djogbénou élu président de l’Assemblée nationale pour la 10ᵉ législature
Joseph Djogbénou, nouveau président de l’Assemblée nationale du Bénin
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SOMMAIRE

​Ces désignations se sont déroulées dans un climat de consensus remarquable. Les choix ont en effet été validés sur la base des clés de répartition technique proposées en amont par la Commission des lois, une feuille de route adoptée à l’unanimité par l’ensemble des parlementaires avant le vote.

Point des députés désignés par leurs pairs

​Parlement de la CEDEAO

  • Barthélémy Kassa
  • Casimir Sossou
  • Jérémie Adomahoun
  • Cécile Ahoumènou
  • Boniface Yèhouétomey

​ Parlement Panafricain

  • Innocent Sabi Yo
  • Alimantou Badarou
  • Glawdys Tossou
  • Malick Mora
  • Edmond Agoua

​Comité Interparlementaire de l’UEMOA (CIP-UEMOA)

  • Richard Allossohoun
  • Tony Guimba Gninré Tafoumata
  • Jacques Yempabou
  • Michel Oloutoyé Sodjinou
  • Nathanaël Sokpoèkpè

​Institutions Nationales

​Haute Cour de Justice

  • Benoît Dègla
  • Bernard Houngnibo
  • Francis Gbian
  • Solange Mèhou
  • Razacky Abiossè
  • Pauline Aikpando

​Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP)

  • Mama Salifou
  • Denise Dègbédji
  • Mexent Djeigo

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