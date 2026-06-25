Accueil Politique Bénin: liste des députés désignés dans les institutions internationales et nationales

Bénin: liste des députés désignés dans les institutions internationales et nationales

La séance plénière du mercredi 24 juin 2026 au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo a marqué une étape décisive pour la 10ème législature. Les députés ont procédé à la désignation officielle des représentants de l’Assemblée nationale au sein de plusieurs instances clés, tant au niveau national que sur le plan africain et sous-régional.

Préparation de l'audio... 0:00 / 0:00 🔊 1x

Joseph Djogbénou, nouveau président de l’Assemblée nationale du Bénin

SOMMAIRE Point des députés désignés par leurs pairs