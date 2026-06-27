Patrick Bruel refuse d’assister au concert de son fils Léon Hesby au Festival des Sables-d’Olonne

Patrick Bruel, mis en examen dans plusieurs dossiers pour des faits qualifiés de viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel, n’a pas assisté au premier concert en France de son fils Léon Hesby, qui s’est produit en première partie de Marine lors du festival des Sables-d’Olonne le vendredi 26 juin.

En mars, Mediapart avait publié une enquête faisant état d’accusations d’agressions sexuelles et de viols visant Patrick Bruel, des faits que certaines sources situent des années 1990 jusqu’à une période récente. Depuis la publication, d’autres témoignages et plaintes se sont ajoutés, conduisant à la mise en examen de l’artiste et à l’ouverture de plusieurs dossiers judiciaires.

Placée sous contrôle judiciaire, la situation de Patrick Bruel s’accompagne de mesures restrictives : interdiction de quitter le territoire français, interdiction d’entrer en contact avec les plaignantes et leurs proches, interdiction de fréquenter des salons de massage, obligation de verser une caution de 500 000 euros et obligation de suivre des soins psychologiques. L’artiste affirme son innocence et a vu sa tournée d’été annulée ; il reste discret depuis son retour à son domicile.

Une absence remarquée

Le 26 juin, Léon Hesby, âgé de 20 ans, a effectué sa première prestation en France en ouvrant la soirée pour la chanteuse Marine au festival des Sables-d’Olonne. Selon les éléments disponibles, Patrick Bruel n’était ni sur la scène ni présent dans le public pour assister à ce concert, contrairement à d’autres proches du jeune musicien.

Ce concert français fait suite à une série de premières étapes dans la carrière musicale de Léon Hesby. En mai dernier, il a sorti le single Rooftop of Your House. Trois ans plus tôt, il avait publié son premier titre intitulé 1,2,3. Le 13 décembre 2024, il avait déjà donné un concert à Los Angeles, au Théâtre Raymond Kabbaz, marquant ses débuts scéniques aux États-Unis.

Avant la médiatisation des accusations visant son père, Patrick Bruel avait évoqué la perspective de cette première scène française pour son fils. Dans une interview accordée au quotidien Le Figaro en janvier, il annonçait que Léon « allait faire sa première scène en France au mois de juin » et qu’il « ouvrirait une soirée au festival des Sables d’Olonne » en première partie de Marine.

Depuis sa mise en examen, Patrick Bruel est tenu par des obligations judiciaires qui encadrent notamment ses déplacements et ses contacts avec les personnes mises en cause dans les plaintes. Les éléments publics indiquent qu’il respecte, pour l’instant, ces prescriptions en limitant ses apparitions publiques.