Britney Spears : ses fils défilent à Paris pour Vêtements

Lors de la Fashion Week de Paris, les fils de Britney Spears, Jayden James et Sean Preston Federline, ont défilé pour la marque Vêtements, marquant un coup de projecteur sur la famille au cœur d’une actualité médiatique récente mêlant vie privée et procédures judiciaires.

Britney Spears, libérée après des années sous tutelle grâce à un mouvement de soutien de ses fans, reste très présente dans les médias pour des faits divers aussi bien que pour sa vie personnelle. Depuis la fin de la tutelle, elle gère elle-même ses publications sur les réseaux sociaux, ce qui a donné lieu à des contenus jugés inquiétants par certains observateurs.

Par ailleurs, la popstar a été récemment mise en cause judiciairement : elle a été inculpée pour conduite en état d’ivresse et a été filmée, lors d’un contrôle, en train de proposer aux policiers de leur préparer des lasagnes. Dans le registre des tensions familiales, son ex-mari et père de ses enfants, Kévin Federline, a publié un livre dans lequel il affirme notamment qu’elle aurait observé leurs fils dormir en tenant un couteau en main.

Défilé à Paris et images familiales

Quelques semaines après une arrestation qui avait attiré l’attention des médias, Britney Spears a partagé des photos de vacances familiales en mer où elle apparaît souriante aux côtés de ses fils. Elle a commenté ces images par un message rendu public : « Merci les gars pour tout votre soutien… Passer du temps avec sa famille et ses amis est une telle bénédiction !! »

Sur les podiums de la Fashion Week, Jayden James Federline et Sean Preston Federline ont été sélectionnés par la maison Vêtements pour présenter la collection printemps-automne de la marque. Les clichés et comptes rendus de défilé montrent Sean Preston portant un long manteau en soie, associé à une chemise munie d’une cravate intégrée, un jean et des mocassins.

Son frère cadet, Jayden James, était vêtu d’un débardeur blanc et d’un jean droit rehaussé d’une ceinture au style vintage ornée de chaînes. Les images publiées lors du défilé permettent d’observer l’évolution physique des deux jeunes hommes et leur apparente aisance sur le podium.

La participation des deux frères à un grand événement de la mode internationale a été relayée par plusieurs médias et réseaux sociaux spécialisés, soulignant le lien entre célébrité familiale et opportunités professionnelles dans l’univers de la création vestimentaire.