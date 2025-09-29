Bénin – Ligue 1 (2025-2026): JS Pobè, Dragons et ASPAC lancent idéalement la saison

La Ligue 1 béninoise a repris ses droits ce week-end avec une première journée marquée par la victoire de la JS Pobè, des Dragons et de l’ASPAC, pendant que la majorité des affiches se sont soldées par des nuls.

La nouvelle saison de Ligue 1 béninoise a démarré ce week-end avec la première journée disputée sur plusieurs pelouses du pays. Si la plupart des rencontres se sont soldées par des scores nuls et vierges, trois équipes se sont distinguées : la JS Pobè, les Dragons de l’Ouémé et l’ASPAC.

Samedi, la JS Pobè a signé la première victoire de la saison en dominant l’USS Kraké (2-1). Dimanche, les Dragons ont fait parler leur réalisme en s’imposant sur la pelouse de Bani Gansè (0-1), tandis que l’ASPAC a pris le meilleur sur Espoir à Savalou (0-1).

Pour le reste, le spectacle s’est fait attendre : pas moins de six matches se sont achevés sur un score nul et vierge. C’est le cas notamment d’ASVO face à Hodio (0-0), des Cavaliers contre l’AS Cotonou (0-0), ou encore de Dynamo d’Abomey face aux Buffles (0-0). Loto-Popo, Damissa, Ayéma et SOBEMAP se sont également neutralisés.

Le duel très attendu entre Dadjè et Coton FC reporté

Au classement provisoire, la JS Pobè prend seule la tête grâce à une meilleure différence de buts, devant l’ASPAC et les Dragons, également victorieux. Derrière, un peloton de neuf clubs pointe avec un point, tandis que l’USS Kraké, Espoir et Bani Gansè ferment déjà la marche. Coton et Dadjè, eux, comptent un match en retard.

Résultats de la 1ère journée – Ligue 1 (2025-2026)

Samedi 27 septembre 2025

⚽ JS Pobè 2-1 USS Kraké

⚽ Dadjè vs Coton → Reporté

Dimanche 28 septembre 2025

⚽ ASVO 0-0 Hodio (Adjohoun)

⚽ Bani Gansè 0-1 Dragons (Banikoara)

⚽ Cavaliers 0-0 AS Cotonou (Nikki)

⚽ Ayéma 0-0 SOBEMAP (Pobè)

⚽ Espoir 0-1 ASPAC (Savalou)

⚽ Dynamo Abomey 0-0 Buffles (Abomey)

⚽ Loto-Popo 0-0 Damissa (Grand-Popo)

Classement provisoire (sous réserve d’homologation)

1️⃣ JS Pobè FC – 3 pts (+1)

2️⃣ ASPAC FC – 3 pts (+1)

3️⃣ Dragons FC – 3 pts (+1)

4️⃣ AS Cotonou – 1 pt (0)

5️⃣ ASVO FC – 1 pt (0)

6️⃣ Ayéma FC – 1 pt (0)

7️⃣ Buffles FC – 1 pt (0)

8️⃣ Damissa FC – 1 pt (0)

9️⃣ Dynamo FC d’Abomey – 1 pt (0)

🔟 Hodio FC – 1 pt (0)

1️⃣1️⃣ Loto-Popo FC – 1 pt (0)

1️⃣2️⃣ US Cavaliers – 1 pt (0)

1️⃣3️⃣ SOBEMAP FC – 1 pt (0)

1️⃣4️⃣ Coton FC – 0 pt (0) (1 match en moins)

1️⃣5️⃣ Dadjè – 0 pt (0) (1 match en moins)

1️⃣6️⃣ Bani Gansè – 0 pt (-1)

1️⃣7️⃣ Espoir FC – 0 pt (-1)

1️⃣8️⃣ USS Kraké – 0 pt (-1)

