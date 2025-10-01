Bénin: les grandes lignes du conseil des ministres du 1er Octobre

Le Conseil des ministres s’est tenu ce mercredi 1er octobre 2025 en présence effective du chef de l’État, le président Patrice Talon.

Au cours de ce conclave gouvernemental, plusieurs décisions importantes ont été prises dans les domaines normatif et individuel.

Sur le plan normatif, le ministère de l’Énergie, le gouvernement a adopté la contractualisation pour la réalisation de quatre systèmes d’approvisionnement en eau potable destinés à desservir plusieurs villages dans les départements du Zou, de l’Ouémé et du Plateau. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement pour améliorer l’accès à l’eau potable et renforcer les infrastructures hydrauliques rurales.

À lire aussi : Bénin: Compte rendu du Conseil des Ministres du 24 septembre

En ce qui concerne les mesures individuelles, le Conseil a procédé à plusieurs nominations à la Présidence de la République. Ces décisions visent à consolider l’organisation administrative et à renforcer la coordination des services de l’État, dans le respect des missions et des responsabilités de chaque acteur au sein de l’institution présidentielle.

Ces mesures traduisent la volonté du gouvernement de poursuivre ses projets de développement et d’assurer une gestion efficiente des ressources et du personnel au service du Bénin.