Bénin : compte rendu du conseil des ministres du 28 mai 2026

Le Conseil des Ministres inaugural du septennat 2026-2033 s’est réuni ce jeudi 28 mai 2026, sous l’autorité du Président de la République, Monsieur Romuald WADAGNI.

A cette occasion, le Chef de l’Etat a félicité les membres du Gouvernement nommés pour servir notre pays à ses côtés, non sans leur préciser que le choix porté sur eux ne doit pas être perçu comme un privilège personnel encore moins la rétribution d’un engagement politique quelconque ; mais plutôt comme l’expression d’une confiance de la Nation qui oblige à se mettre résolument au service de tout le Bénin.

Faisant ensuite un exposé des principes fondamentaux et grandes orientations de la conduite de l’action gouvernementale sous son magistère, il a indiqué que le souci de l’intérêt général doit guider le Gouvernement dans toutes les décisions à prendre, loin des considérations partisanes ou personnelles ; ses membres étant astreints à une obligation d’exemplarité, de sobriété, d’intégrité et de solidarité.

Par ailleurs, le Chef de l’Etat, en guise de priorités majeures du septennat, a fixé comme cap, l’éradication de l’extrême pauvreté et la réduction sensible de la pauvreté ; qui passeront notamment par une régionalisation plus significative du développement afin qu’à terme, les écarts entre les communes se soient substantiellement réduits.

De même, il a indiqué comme autre priorité, la défense et la sécurité de notre territoire et instruit le Gouvernement d’y travailler résolument.

Enfin, s’agissant de l’organisation du travail, le Président de la République a expliqué que le Conseil des Ministres se réunira désormais en session ordinaire selon une périodicité mensuelle, soit tous les premiers mercredis du mois, ce qui n’exclut pas des sessions extraordinaires en cas de besoin.

Dans cette logique, le Comité interministériel se tiendra de façon bimensuelle, soit les premier et troisième lundis du mois.

A noter qu’entre les sessions du Comité interministériel et du Conseil des Ministres, des Conseils de Cabinet se tiendront avec les ministres sectoriels sur des thématiques spécifiques chaque fois que nécessaire.

Enfin, le Chef de l’Etat a exhorté les membres du Gouvernement à se mettre résolument à l’œuvre, avec la conviction que par le travail de qualité qui sera mené, notre pays progressera davantage et que les conditions de vie des populations s’en trouveront de plus en plus améliorées.

Fait à Cotonou, le 28 mai 2026,

Le Secrétaire Général du Gouvernement,