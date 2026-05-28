Bénin: Romuald Wadagni fixe les priorités du septennat

Lors du Conseil des ministres du jeudi 28 mai 2026, le président Romuald Wadagni a fixé les grandes orientations de son mandat. Pour les sept prochaines années, il veut combattre la grande pauvreté, avec pour priorités l’éradication de l’extrême pauvreté et la réduction sensible de la pauvreté. Il a aussi insisté sur une régionalisation plus forte du développement, afin de réduire les écarts entre communes et de mieux répartir les fruits de la croissance.



Lors du premier Conseil des ministres de son mandat, réuni jeudi 28 mai au Palais de la Marina, le président Romuald Wadagni a instruit le gouvernement d’axer les sept prochaines années sur deux chantiers prioritaires : l’éradication de l’extrême pauvreté et le renforcement de la défense et de la sécurité du territoire national. Ces orientations prolongent et précisent son discours d’investiture du 24 mai, dont elles reprennent la double préoccupation sociale et sécuritaire sans y ajouter d’objectifs chiffrés.

Sur la pauvreté, Wadagni a placé en tête de ses priorités la réduction sensible des inégalités entre communes, insistant sur la nécessité d’une « régionalisation plus significative du développement » pour que chaque territoire bénéficie équitablement des fruits de la croissance. Dans son discours d’investiture, il avait déjà fixé ce cap avec précision : « Notre économie a progressé, c’est une réalité. Mais nous savons tous qu’une croissance nationale n’a de sens que lorsqu’elle devient visible dans la vie ordinaire des populations. » Il avait alors ajouté que « le développement du Bénin doit se vivre dans chaque composante de la Cité et dans chaque territoire de la République. »

Sur la sécurité, Wadagni a instruit le gouvernement de travailler à la protection des frontières et à la consolidation de la paix intérieure, dans le contexte des menaces jihadistes persistantes dans le nord du pays. Il avait énoncé la ligne de fermeté en termes directs le 24 mai : « Le Bénin ne cèdera ni à la peur ni au relâchement. L’État sera ferme face à tout ce qui menace notre cohésion et notre sécurité. »

Un mandat de sept ans sous une Constitution révisée

Wadagni inaugure un format inédit dans l’histoire constitutionnelle béninoise. La révision de novembre 2025 a étendu le mandat présidentiel de cinq à sept ans, renouvelable une fois. Il est ainsi le premier chef d’État béninois à gouverner sous ce régime allongé. Son discours d’investiture, qualifié de « délibérément sobre dans sa rhétorique », a évité les annonces chiffrées et les engagements de délai, à l’exception de la protection sociale agricole, présentée comme un projet de mandat, et de l’accès des femmes au financement et à la propriété.

Wadagni est entré en fonctions avec 94 % des voix obtenues face à son seul adversaire Paul Hounkpé le 12 avril 2026, dans un scrutin sans opposition structurée depuis l’exclusion des Démocrates du seuil de 20 % aux législatives du 11 janvier 2026. L’Assemblée nationale ne compte aucun représentant de l’opposition. Ce contexte institutionnel lui donne une latitude d’action sans précédent pour la mise en œuvre de son programme, mais prive le pays d’un contre-pouvoir parlementaire formellement constitué.