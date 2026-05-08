Bénin : le gouvernement lance l’inscription au Tableau de l’Ordre des ingénieurs civils

Le ministère du Cadre de vie et des Transports, chargé du Développement durable, a annoncé le lancement du processus d’inscription au Tableau de l’Ordre national des ingénieurs civils du Bénin. L’information a été rendue publique à travers un communiqué signé le 6 mai 2026 par le ministre José Tonato.

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Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’application de l’article 65 du décret n°2021-300 du 9 juin 2021 portant organisation de la profession d’ingénieur civil. Elle concerne les ingénieurs civils béninois résidant ou non sur le territoire national, titulaires d’un diplôme d’ingénieur de conception ou d’un master professionnel reconnu par l’État et le CAMES, ou d’un diplôme équivalent dans les domaines du bâtiment, de la géotechnique, des infrastructures, de l’énergie, du transport, de l’hydraulique, de l’environnement, de l’assainissement ou des télécommunications.

Les personnes remplissant les conditions requises sont invitées à s’inscrire en ligne sur le site www.onic-benin.org dans un délai de trente jours à compter de la date de signature du communiqué.

Le ministère appelle tous les acteurs concernés à se conformer à ces dispositions pour permettre la mise en place effective du premier tableau de l’Ordre national des ingénieurs civils du Bénin.