Ethiopie : à la quête d’enfant depuis 12 ans, elle met au monde des quintuplés

Une femme éthiopienne de 35 ans, Bedriya Adem, a donné naissance à des quintuplés — quatre garçons et une fille — à l’hôpital spécialisé Hiwot Fana dans l’État régional d’Harari, au terme de 12 ans de tentatives pour concevoir un enfant, a rapporté la BBC.

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La probabilité de concevoir des quintuplés naturellement est d’environ une chance sur 55 millions. Ce qui rend le cas de Bedriya encore plus remarquable, c’est que la conception s’est faite sans aide médicale, sans fécondation in vitro (FIV). Le Dr Mohammed Nur Abdulahi, directeur médical de l’hôpital, a confirmé à la BBC que l’établissement ne propose pas la FIV, et que la grossesse a été entièrement naturelle. L’accouchement a eu lieu par césarienne mardi soir. Les cinq nouveau-nés, qui pesaient entre 1,3 et 1,4 kg chacun, sont décrits comme étant en « pleine santé », et leur médecin a précisé que les bébés pesant plus d’un kilogramme avaient « de fortes chances de survie et de croissance saine ». La mère et les bébés restent néanmoins sous surveillance médicale à l’hôpital.

Bedriya avait confié à son mari que, malgré la présence d’un enfant d’un précédent mariage dans leur foyer, elle souffrait profondément. « Il me disait qu’avoir l’autre enfant suffisait et que je ne devais pas m’inquiéter, mais au fond de moi, je souffrais — psychologiquement et émotionnellement — car tout le village remettait en question mon incapacité à accoucher », a-t-elle témoigné. Elle décrit ces années d’attente comme une période de « dépression et de douleur », faite de prières incessantes et de honte sociale dans sa communauté. « J’ai passé douze ans à souffrir, à me cacher et à prier sans cesse pour avoir des enfants — enfin, Allah m’a entendue », a-t-elle confié à la BBC.

Une surprise supplémentaire l’attendait à l’accouchement. on lui avait annoncé une grossesse de quatre bébés, mais c’est un cinquième qui est apparu à la naissance. « J’ai prié pour un seul enfant, et Allah m’en a donné cinq », s’est-elle exclamée.

Cinq noms, une foi

Les cinq nouveau-nés ont été prénommés Naif, Ammar, Munzir, Nazira et Ansar. Agricultrice de subsistance, Bedriya reconnaît ne pas encore savoir comment subvenir aux besoins de sa famille soudainement agrandie, mais dit s’en remettre à la foi : « Je crois qu’Allah pourvoira à mes besoins, grâce au soutien de ma communauté et du gouvernement. »