Bénin: José Tonato , nouveau patron du ministère de l’énergie

- Publicité-

Un réajustement technique vient d’être opéré au sein de l’exécutif béninois, à la suite d’une consultation du bureau de l’Assemblée nationale et conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur.

Par décret présidentiel signé ce jeudi, le Secrétaire général du gouvernement, Édouard Ouin-ouro, a officialisé la nomination de José Didier Tonato au poste de ministre de l’Énergie, de l’Eau et des Mines. Ce dernier conservera parallèlement ses fonctions actuelles de ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du Développement durable.

Une nomination en remplacement de Paulin Akponna

Cette décision intervient après le limogeage de Paulin Akponna en disgrâce depuis sa récente sortie hasardeuse.

Le départ de Paulin Akponna intervient quelques jours après des déclarations publiques à Parakou, où il avait dénoncé des dysfonctionnements dans la gestion de certains projets du PAG, évoquant même des soupçons de « siphonnage du budget national ».

Ces sorties médiatiques inhabituelles, bien que saluées par certains observateurs pour leur franchise, auraient contribué à fragiliser sa position au sein du gouvernement. Il fut donc limogé ce jeudi.

La désignation de José Tonato, figure chevronnée de l’équipe Talon, est perçue comme un gage de continuité et d’efficacité technocratique. Déjà engagé dans des projets majeurs d’urbanisme et d’infrastructures, le ministre connaît bien les exigences du chantier gouvernemental. Son double portefeuille, bien que lourd, devrait faciliter une meilleure synergie entre les différents segments du développement durable et de la gestion des ressources stratégiques..