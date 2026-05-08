Bénin: interdiction de plusieurs produits dépigmentants jugés dangereux

L’Agence béninoise du médicament (Abmed) a annoncé, le 5 mai 2026, l’interdiction de la commercialisation et de l’utilisation de plusieurs produits cosmétiques dépigmentants sur l’ensemble du territoire national.

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Selon le communiqué officiel, les produits concernés incluent Epiderm Crème, Dermaclair, Movate, Caro Light, Dermovate, Fair & White ainsi que Glutanex Injectable. L’Abmed estime que ces produits présentent des risques graves pour la santé, allant des lésions cutanées sévères à une augmentation du risque de cancer de la peau.

L’institution appelle les populations à la vigilance et invite à signaler tout cas de vente illégale. Elle précise que des mesures de contrôle renforcées seront mises en œuvre afin de protéger la santé publique et de limiter la circulation de ces produits nocifs.

Cette décision s’inscrit dans une politique de lutte contre la dépigmentation volontaire, un phénomène encore répandu dans certaines zones urbaines, malgré les nombreux avertissements sur ses conséquences sanitaires.