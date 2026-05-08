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Bénin

Trois individus volent des vaches au Nigéria, un suspect arrêté au Bénin

Le commissariat spécial de police de Kassouala a procédé, mercredi 6 mai 2026, à l’interpellation d’un jeune bouvier soupçonné d’être impliqué dans une affaire de vol de vaches transfrontalier.

Edouard Djogbénou
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Un véhicule de la police républicaine
Véhicule de la police républicaine . @Présidence du Bénin
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Selon la Police républicaine, trois individus ont dérobé, dans la soirée du mardi 5 mai, trois vaches dans un troupeau en pâturage à Boukouro, au Nigéria. Après leur forfait, les présumés voleurs ont traversé la frontière pour regrouper les animaux dans le village béninois de Kassouala, avant de prévoir leur transfert vers le marché à bétail de Tchaourou.

Selon Fraternité Fm, grâce à une opération menée par les forces de sécurité, l’un des suspects a été localisé et arrêté au niveau de Kassouala Ferme, en possession des animaux volés. Ses deux complices ont toutefois réussi à prendre la fuite. Une traque policière a été engagée pour retrouver les fugitifs. L’enquête se poursuit sous la supervision du commissaire WOLOU Jean-Baptiste, afin de démanteler ce réseau présumé de vol transfrontalier.

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