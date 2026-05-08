Real Madrid: Kylian Mbappé disponible pour le Clasico (média)

Pointé du doigt ces derniers jours par une partie de la presse espagnole, Kylian Mbappé devrait bien être présent avec le Real Madrid pour le choc face au FC Barcelone. L’attaquant français a participé normalement à l’entraînement collectif ce vendredi et pourrait jouer un rôle clé dans ce Clasico décisif pour la course au titre.

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Sous le feu des critiques ces derniers jours en Espagne, Kylian Mbappé pourrait avoir l’occasion idéale de faire taire les doutes lors du Clasico face au FC Barcelone. L’attaquant du Real Madrid avait suscité de nombreuses réactions dans les médias espagnols après avoir été aperçu à plusieurs reprises quittant le centre d’entraînement de Valdebebas avec le sourire, malgré le contexte tendu traversé actuellement par le club madrilène. Une attitude qui avait alimenté certaines critiques autour de son implication et de son état d’esprit à l’approche du rendez-vous décisif de la saison face au Barça.

Mais selon les informations de L’Équipe, le capitaine de l’équipe de France a participé normalement à l’intégralité de la séance collective ce vendredi. Un signal rassurant pour le staff madrilène, qui devrait pouvoir compter sur son attaquant vedette pour le déplacement en Catalogne. Sauf retournement de situation, Mbappé devrait ainsi figurer dans le groupe convoqué pour ce Clasico aux allures de tournant dans la course au titre en Liga. Dans un contexte marqué par les tensions internes et les nombreuses polémiques autour du vestiaire madrilène, la présence du Français représente un atout majeur pour le Real Madrid, qui espère relancer sa dynamique face à son grand rival catalan.





