Qui veut épouser mon fils : Kilian, candidat, méconnaissable après une agression à Paris

Kilian, premier candidat homosexuel de l’émission à succès Qui veut épouser mon fils ? sur M6, est récemment revenu sur une agression violente dont il a été victime à Paris dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 mai 2026. Connu pour participer à la nouvelle saison lancée en février 2026, Kilian s’était fait connaître du public grâce à sa sincérité et la complicité avec sa mère Karine, bien décidée à lui dénicher l’âme sœur. Ce dimanche, c’est une autre facette de son quotidien qu’il a dévoilée aux internautes via une vidéo postée sur Instagram, où il témoigne d’une attaque brutale à caractère homophobe perpétrée par quatre hommes dans la capitale.

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Dans cette vidéo, Kilian apparaît marqué physiquement, avec des blessures visibles sur son visage. Il explique que la soirée avait débuté normalement, puisqu’il était sorti avec des amis. Cependant, alors qu’il rentrait seul chez lui vers une heure du matin, une voiture s’est arrêtée à côté de lui. Le conducteur lui aurait alors ordonné, de façon agressive : « donne-nous ton téléphone sale », une demande qu’il refuse catégoriquement. En représailles, quatre individus sortis du véhicule l’ont violemment attaqué, le projetant au sol et continuant de le frapper alors qu’il était à terre. L’agression aurait pris fin grâce au passage fortuit d’une patrouille de police, effrayant les agresseurs qui ont alors pris la fuite.

Une soirée ordinaire qui vire au cauchemar pour ce candidat de Qui veut épouser mon fils

Kilian décrit ainsi les instants dramatiques : « C’était une soirée banale jusqu’à une heure du matin où je suis sorti avec mes meilleurs amis. En rentrant chez moi, une voiture s’est arrêtée à côté de moi, a baissé la vitre et m’a dit : ‘donne-nous ton téléphone sale’ ». Refusant de se soumettre à cette injonction, il est rapidement pris à partie. « Ils sont descendus, ils étaient quatre de la voiture, ils m’ont fait une balayette, je suis tombé par terre et ils ont continué à me taper alors que j’étais au sol », raconte-t-il. Le déroulé des faits laisse peu de doute sur la nature homophobe de l’agression, même si Kilian emploie des termes mesurés dans son récit.

La réaction de la police a été déterminante pour éviter un drame plus grave. Kilian confie : « Par chance, une voiture de police est passée au même moment et je pense qu’ils ont eu peur, ils sont montés dans la voiture et ils sont partis ». Ce concours de circonstances souligne l’importance de la présence policière dans la prévention et l’arrêt des violences urbaines. Le témoignage de Kilian s’inscrit dans un contexte plus large de violences subies par certaines minorités dans les grandes villes françaises, où des cas d’agressions homophobes sont régulièrement rapportés.

Le lendemain de l’agression, malgré le choc et les blessures visibles, Kilian a fait le choix de s’adresser à sa communauté sur Instagram. « Aujourd’hui, c’est un peu compliqué, mais je suis en train de réaliser vraiment ce qui s’est passé », confie-t-il, le visage marqué par les coups reçus. Plutôt que de s’isoler, il raconte avoir souhaité sortir et prendre l’air avec une amie, refusant de céder à l’enfermement. Il explique : « Je suis parti prendre un verre avec Océane pour essayer de m’aérer un peu l’esprit et de toute façon, ça n’a rien changé de rester enfermé chez moi. »

Dans sa vidéo, Kilian prévient également qu’il sera probablement moins actif sur les réseaux sociaux dans les jours à venir : « Je vais peut-être être un peu absent sur les réseaux parce que je ne vais pas vous tourner des vidéos avec cette tête-là ». Par ailleurs, il adresse un message de vigilance à ses abonnés, soulignant que ce type d’attaque peut survenir « partout, n’importe où et n’importe quand ». Il conclut avec une parole empreinte de bienveillance et de résilience : « Malheureusement, les gens ne sont pas toujours gentils, mais c’est la vie. Moi, je vous aime fort et je vous fais de gros bisous. »