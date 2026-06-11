Bénin : le Faucon poursuit un ancien étudiant pour détournement de 24 millions de frais de scolarité

Devant le Tribunal d’Abomey-Calavi, un ancien étudiant de l’établissement supérieur Le Faucon est poursuivi dans une affaire de présumé détournement de frais de scolarité et de falsification de documents. L’établissement estime son préjudice à plus de 24 millions de francs CFA.

Une affaire impliquant plusieurs étudiants et portant sur des dizaines de millions de francs CFA a retenu l’attention du Tribunal d’Abomey-Calavi ce jeudi 11 juin 2026. Selon Bip radio, il y a au cœur du dossier un ancien étudiant de l’établissement privé d’enseignement supérieur Le Faucon, poursuivi pour des faits présumés de détournement de frais de scolarité et de falsification de documents administratifs.

Selon les représentants de l’établissement, les irrégularités auraient concerné des paiements effectués entre 2017 et 2019. Pourtant, ce n’est qu’en 2020 qu’un contrôle interne a permis de découvrir des anomalies dans plusieurs dossiers d’étudiants.

À la barre, le directeur des affaires financières (DAF) a expliqué que des écarts importants avaient été constatés entre les montants figurant sur certains reçus remis à l’administration et les sommes effectivement versées sur le compte bancaire de l’établissement. Après vérifications, le préjudice a été évalué à 24 027 000 francs CFA.

D’après les explications fournies au tribunal, le système utilisé consistait à collecter auprès des étudiants l’intégralité de leurs frais de scolarité. Cependant, seuls de faibles montants, parfois limités à 5 000 francs CFA, auraient été déposés sur le compte de l’établissement. Les justificatifs auraient ensuite été modifiés afin de faire croire à des paiements complets.

Face à ces accusations, le prévenu a livré une version différente des faits. Selon la même source, il affirme avoir lui-même été mis en relation avec un ancien étudiant qui proposait d’effectuer les paiements de scolarité pour le compte des apprenants. Après avoir bénéficié de ce service sans rencontrer de difficultés apparentes, il dit avoir partagé l’information avec plusieurs camarades.

Selon ses déclarations, une vingtaine d’étudiants auraient alors confié leurs frais de scolarité à cet intermédiaire. En contrepartie, celui-ci accordait parfois de petites ristournes. Le prévenu assure n’avoir perçu qu’environ 300 000 francs CFA correspondant à des remises accordées au nom de certains étudiants et nie toute intention de fraude.

Pour justifier sa confiance envers cet ancien étudiant, il a indiqué que ce dernier continuait de fréquenter régulièrement l’établissement et entretenait des relations avec certains responsables administratifs. De plus, aucun des étudiants concernés n’aurait été alerté à l’époque sur un éventuel défaut de paiement, ce qui renforçait selon lui l’apparence de régularité des opérations.

Interrogé sur les mécanismes de contrôle de l’établissement, le directeur des affaires financières a précisé que les audits annuels étaient confiés à un cabinet externe. Il a également rejeté tout lien entre les visites de l’ancien étudiant dans son bureau et les transactions aujourd’hui contestées, affirmant qu’il s’agissait uniquement d’un accompagnement dans le cadre de son insertion professionnelle.

Afin d’éclairer davantage les circonstances de cette affaire, le tribunal a décidé de renvoyer le dossier au 24 juillet 2026. À cette date, le cabinet chargé des audits ainsi que les représentants de la banque concernée sont attendus pour apporter leurs témoignages et éléments d’explication.