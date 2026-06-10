CRIET: la condamnation de Désiré Vodonou et Wilfried Ayatodé confirmée en appel

La chambre des appels de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a rendu son arrêt dans le dossier de fraude bancaire impliquant l’ancien député Désiré Vodonou et l’homme d’affaires Wilfried Ayatodé.

La juridiction a confirmé les peines prononcées en première instance. En effet, le lundi 8 juin 2026 selon les informations de Libre Express, la chambre des appels de la CRIET a annulé le jugement contradictoire n° 0037/REFP/2023/CRIET du 20 juillet 2023 rendu par la deuxième section correctionnelle de la chambre de jugement pour violation de la loi, avant de statuer à nouveau sur le fond du dossier de fraude à la carte bancaire.

Dans sa décision, la Cour a condamné Wilfried Ayatodé à 20 ans de prison ferme, assortis d’une amende de 314 millions de francs CFA.

Désiré Vodonou écope pour sa part de 10 ans d’emprisonnement ferme et d’une amende du même montant, tout comme l’informaticien sénégalais Sérigne Abdoul Aziz Sy, également poursuivi dans ce dossier.

Outre les peines privatives de liberté et les sanctions financières, la chambre des appels a ordonné la confiscation de plusieurs biens immobiliers ainsi que d’avoirs bancaires appartenant aux condamnés, estimant ces biens liés aux infractions poursuivies.

Sur le plan civil, la Cour a également condamné solidairement Désiré Vodonou, Wilfried Ayatodé et Sérigne Abdoul Aziz Sy à verser plus de 628 millions de francs CFA à Orabank Bénin, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi par l’établissement bancaire.

Arrêtés depuis novembre 2022, les trois hommes étaient poursuivis pour une opération dite « server to server », consistant à injecter dans le système informatique de la BGFI des fonds illicites supposément transférés depuis la Russie. Le ministère public y voyait une tentative de dissimulation de capitaux douteux dans un circuit légal.