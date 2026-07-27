Bourvil : à 30 minutes de Paris, il habitait la moitié de l’année dans une maison de Montainville

Le 27 juillet 2026, le comédien Bourvil aurait fêté son 109e anniversaire. Plus d’un demi-siècle après sa disparition, la maison de campagne qu’il avait choisie à Montainville (Yvelines) reste un point d’intérêt pour le public, qui associe encore l’acteur à des succès comme La Grande Vadrouille, Le Corniaud et La Traversée de Paris.

Pendant une grande partie de sa carrière, André Raimbourg — de son vrai nom — partageait son temps entre les studios parisiens et ce refuge familial. Il y passait environ la moitié de l’année, recherchant une vie plus calme que celle de la capitale.

La propriété, acquise en 1955, est décrite comme une maison discrète dotée d’un jardin, d’une cheminée et d’une vue sur la vallée de la Mauldre. Située à quelque 37 kilomètres de Paris, elle offrait à l’acteur un accès rapide aux lieux de tournage tout en lui permettant de préserver son intimité.

Un refuge familial préservé et peu ouvert au public

Installé à Montainville à partir du milieu des années 1950, Bourvil y vivait avec son épouse Jeanne Lefrique et leurs deux fils, Dominique et Philippe. La famille utilisait principalement la maison comme lieu de retrait et d’échanges privés, loin des mondanités parisiennes.

Fils d’agriculteurs normands, André Raimbourg conservait des goûts simples : bricolage, jardinage et repas en famille figuraient parmi ses activités. Ses proches rapportaient qu’il évoquait souvent la distance modérée entre son domicile et Paris — « Il y a 37 kilomètres entre Paris et Montainville » — ce qui lui permettait de revenir rapidement à son « havre de paix » après une journée de travail.

Les invités étaient rares mais comptaient quelques personnalités du cinéma et de la chanson. S’y sont rendus notamment Louis de Funès, Jean-Paul Belmondo, Gérard Oury et Georges Brassens, ce dernier installé non loin, à Crespières. Brassens et Bourvil partageaient des échanges sur la lecture et la chanson française, selon des témoignages de l’époque.

La maison est restée confidentielle pendant des décennies et n’a été présentée au grand public qu’en 2022, lors d’un numéro de l’émission Une Maison, un Artiste diffusé sur France 5. Le reportage montrait une cuisine fonctionnelle, un salon centré sur une grande cheminée et un jardin ouvert sur la campagne, éléments conformes au goût simple attribué à l’acteur.

Après le décès de Bourvil le 23 septembre 1970 des suites d’une maladie de Kahler (myélome multiple), la propriété est restée dans la famille. Philippe Raimbourg en est devenu propriétaire et a veillé à conserver l’esprit du lieu sans transformations majeures. La demeure demeure privée et inaccessible au public.

La tombe du comédien se trouve dans le cimetière du village de Montainville, où de nombreux admirateurs se rendent pour se recueillir.