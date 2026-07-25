Orientation universitaire 2026-2027: lancement d’une campagne nationale de sensibilisation pour les nouveaux bacheliers

Afin de guider les nouveaux bacheliers dans leur transition vers le supérieur, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique organise, du 30 juillet au 5 août 2026, une campagne nationale d’information et de sensibilisation.

Cette initiative vise à accompagner les admis du baccalauréat, session de juin 2026, dans le choix judicieux de leurs filières de formation pour l’année académique 2026-2027.

​Le coup d’envoi officiel sera donné le jeudi 30 juillet 2026 à l’amphithéâtre 100 du campus de Sogbo-Aliho de l’Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (UNSTIM) d’Abomey, sous la présidence de la ministre de l’Enseignement supérieur, Sèdami Medégan Fagla.

​Déploiement des séances dans les grands centres universitaires et villes du Bénin

​À compter du 3 août, les équipes de sensibilisation sillonneront plusieurs localités du pays pour aller à la rencontre des futurs étudiants :

​Dans le Sud et l’Ouémé, les rencontres se tiendront à Cotonou à l’amphithéâtre SADELER de l’Institut des Sciences Biomédicales Appliquées (ISBA), à Abomey-Calavi au niveau de l’amphithéâtre Idris Déby Itno, ainsi qu’à Porto-Novo à l’amphithéâtre ABIOLA de l’École Normale Supérieure (ENS).

​Dans les régions du Centre et du Nord, les sessions se dérouleront à l’amphithéâtre 1000 de l’Université de Parakou (UP), à la Maison du peuple de Djougou, à l’amphithéâtre de l’ENS de Natitingou, au Centre universitaire de Dassa-Zoumè et à la Maison du peuple de Kandi.

​Inscriptions et conseils pratiques sur apresmonbac.bj

​Durant ces journées d’échanges, les nouveaux bacheliers bénéficieront de présentations détaillées sur les offres de formation des universités publiques béninoises, les débouchés professionnels associés et les critères d’admission.

Les étapes de sélection des filières sur la plateforme numérique dédiée apresmonbac.bj ainsi que le fonctionnement des dispositifs de téléenseignement leur seront également expliqués.