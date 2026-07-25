CRIET: Steve Wotto adopte un ton menaçant à la barre, son procès renvoyé au 5 octobre 2026

​Nouveau rebondissement devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) dans le dossier judiciaire impliquant Steve Wotto.

Lors de sa présentation à l’audience ce vendredi 24 juillet 2026, le prévenu a marqué les esprits en adoptant une posture particulièrement véhémente et un ton menaçant à l’encontre de la cour.

​Au cours des débats, l’attitude offensive de Steve Wotto et la virulence de ses propos ont créé de vives tensions dans la salle d’audience. Face aux juges, le prévenu a tenu des déclarations directes qui ont contraint la juridiction spéciale à recadrer le déroulement des échanges.

​Adjournement de la procédure jusqu’en octobre

​Face à cette situation et afin de permettre une poursuite des débats dans un cadre plus serein, la cour a prononcé le renvoi du dossier Les différentes parties sont convoquées à nouveau pour le 5 octobre 2026, date retenue pour la reprise des débats devant la CRIET.