CRIET: Steve Wotto adopte un ton menaçant à la barre, son procès renvoyé au 5 octobre 2026
Nouveau rebondissement devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) dans le dossier judiciaire impliquant Steve Wotto.
SOMMAIRE
Lors de sa présentation à l’audience ce vendredi 24 juillet 2026, le prévenu a marqué les esprits en adoptant une posture particulièrement véhémente et un ton menaçant à l’encontre de la cour.
Au cours des débats, l’attitude offensive de Steve Wotto et la virulence de ses propos ont créé de vives tensions dans la salle d’audience. Face aux juges, le prévenu a tenu des déclarations directes qui ont contraint la juridiction spéciale à recadrer le déroulement des échanges.
Adjournement de la procédure jusqu’en octobre
Face à cette situation et afin de permettre une poursuite des débats dans un cadre plus serein, la cour a prononcé le renvoi du dossier Les différentes parties sont convoquées à nouveau pour le 5 octobre 2026, date retenue pour la reprise des débats devant la CRIET.
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