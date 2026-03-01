Bénin: le CNIN frappe un grand coup, 56 présumés cybercriminels interpellés

Le Centre national d’investigations numériques a mené, au cours du week-end, l’une de ses opérations les plus significatives contre la cybercriminalité.

À l’issue d’une action coordonnée et simultanée sur plusieurs points du territoire béninois, 56 personnes soupçonnées d’activités de cyber-escroquerie ont été interpellées.

L’intervention s’est déroulée de façon synchronisée dans plusieurs localités, illustrant le renforcement progressif du dispositif national de lutte contre les infractions numériques.

À Comè, dix-neuf suspects ont été arrêtés. Quatorze autres interpellations ont eu lieu à Parakou et dans ses environs. Treize personnes ont été appréhendées à Porto-Novo, Sèmè-Podji et Missérété, tandis que dix suspects ont été interpellés à Abomey et Bohicon.

Au-delà des arrestations, l’opération a donné lieu à d’importantes saisies. Les enquêteurs ont mis la main sur un volume conséquent de matériel présumé utilisé pour les activités frauduleuses, notamment des ordinateurs portables, de nombreux smartphones et téléphones mobiles.

Plusieurs véhicules et motos ont également été placés sous scellés, les autorités soupçonnant qu’ils aient été acquis grâce aux revenus issus de la cyber-escroquerie.

Les 56 personnes interpellées ont été mises à la disposition des services compétents pour les besoins de l’enquête. Selon des sources sécuritaires, les investigations se poursuivent afin d’identifier d’éventuels complices, de remonter les circuits financiers et de démanteler les réseaux de blanchiment associés.

Par cette opération d’envergure, les autorités réaffirment leur volonté de renforcer l’assainissement de l’espace numérique et de lutter sans relâche contre l’exploitation frauduleuse des technologies de l’information.