Anthony Head, Rupert Giles de Buffy contre les vampires, est mort des suites d’une pneumonie

Anthony Head, acteur britannique surtout connu pour son rôle de Rupert Giles dans la série culte Buffy contre les vampires, est décédé à l’âge de 72 ans des suites de complications liées à une pneumonie, ont annoncé ses filles Emily et Daisy Head le vendredi 5 juin. Selon le communiqué transmis à la presse britannique, il est décédé paisiblement, entouré des siens.

Dans leur déclaration, Emily et Daisy Head ont indiqué : « Il est parti sereinement des suites de complications dues à une pneumonie », qualifiant leur père d’extraordinaire. Elles ont rappelé l’importance de sa carrière et le lien étroit qui les unissait à lui, ainsi que l’impact de son travail sur plusieurs générations de téléspectateurs.

Anthony Head est surtout identifié au personnage de Rupert Giles, le bibliothécaire et mentor de Buffy Summers dans la série diffusée entre 1997 et 2003. Dans ce rôle, il incarnait à la fois une figure paternelle et un spécialiste des forces occultes, un personnage central de l’univers de la fiction qui a contribué à sa notoriété internationale.

Parcours professionnel et engagements

Avant son statut d’acteur de séries cultes, Anthony Head s’était fait connaître au Royaume-Uni à la fin des années 1980 notamment grâce à des publicités pour la marque Nescafé. Son parcours s’étend sur près de cinq décennies, avec des incursions régulières au cinéma, au théâtre et à la télévision.

Outre Buffy, il a multiplié les apparitions dans des séries et productions variées : des sketches de Little Britain à des participations à Doctor Who, en passant par le rôle du roi Uther Pendragon dans Merlin. Plus récemment, il avait retrouvé une visibilité internationale dans la série Ted Lasso (Apple TV+), où il interprétait Rupert Mannion, propriétaire du club de football de Richmond.

Sur Buffy, Anthony Head avait quitté le casting principal à la fin de la sixième saison mais était revenu à plusieurs reprises avant le final, ponctuant ainsi sa présence tout au long de la diffusion de la série et lors des épisodes conclusifs.

Sa filmographie comporte également des films britanniques et des participations ponctuelles à des productions télévisuelles qui ont contribué à entretenir sa réputation d’acteur polyvalent, apprécié tant pour ses rôles sérieux que pour ses apparitions plus légères.

Sur le plan personnel, la disparition d’Anthony Head survient quelques mois après le décès de sa compagne de longue date, Sarah Fisher, survenu à la fin de 2025. Le couple, qui avait partagé plus de quarante ans de vie commune, avait eu deux filles, Emily et Daisy, toutes deux devenues comédiennes.

Dans leur hommage public, ses filles ont souligné la passion constante de leur père pour son métier et ont estimé que son œuvre continuerait d’être visible à travers les nombreuses séries et productions auxquelles il a participé au cours d’une carrière qui s’est étendue sur près de cinquante ans.