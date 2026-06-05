Fin d’évaluation de la première élection générale au Bénin: la CENA se projette pour l’avenir

​Après cinq jours d’échanges intenses, de réflexions stratégiques et d’analyses approfondies, la Commission électorale nationale autonome (Céna) a clôturé à Parakou son atelier national d’évaluation des premières élections générales de l’histoire du Bénin.

Cette rencontre de haut niveau, qui a réuni les institutions de la République, les organisations de la société civile, les professionnels des médias, ainsi que des experts et cadres électoraux, a permis de passer au crible toutes les étapes des scrutins législatifs, communaux et présidentiels organisés cette année.

​Au cours des travaux, les débats ont été enrichis par plusieurs communications portant notamment sur le cadre juridique des élections, les mécanismes de gestion du contentieux électoral, le recrutement et la formation des agents électoraux, la logistique, la gestion budgétaire, ainsi que l’intégration du numérique à travers la dématérialisation des candidatures.

Les forces de sécurité, les partis politiques et la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (Haac) ont également partagé leurs expériences afin de dégager des pistes d’amélioration. Le président de l’institution a salué la capacité du pays à s’autoévaluer avec maturité, lucidité et responsabilité, tout en rendant hommage à l’ensemble des acteurs et agents électoraux déployés sur le terrain.

​Les conclusions issues de cet atelier constituent une véritable feuille de route pour les réformes à venir. Le président de la Céna a assuré que ce rapport général se traduira par des actions concrètes afin de bâtir des processus électoraux toujours plus inclusifs, crédibles et transparents au service de la démocratie béninoise.