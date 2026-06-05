3MD Energy SA : le pari sénégalais d’une industrie électrique africaine

Fondée par l’ingénieur sénégalais Momar Diouf, 3MD Energy SA s’est imposée comme un acteur industriel de référence dans la conception et la fabrication de postes préfabriqués et d’équipements électriques en Afrique de l’Ouest. En misant sur la production locale, l’entreprise entend réduire les coûts, raccourcir les délais de livraison et accompagner la transition énergétique sur le continent.

Dans un contexte où l’accès à l’électricité demeure un enjeu majeur pour le développement du continent africain, l’industrialisation locale du secteur énergétique apparaît comme une priorité stratégique. Réduire la dépendance aux importations, maîtriser les coûts, accélérer les délais d’installation et adapter les équipements aux réalités du terrain sont autant de défis auxquels les pays africains doivent répondre pour soutenir leur croissance.

C’est dans cette dynamique que s’inscrit 3MD Energy SA, entreprise fondée par l’ingénieur sénégalais Momar Diouf. À travers cette société, il développe un modèle industriel local orienté vers la fabrication d’équipements électriques adaptés aux besoins africains. Son ambition est de contribuer à bâtir une industrie électrique africaine compétitive, capable d’accompagner l’électrification du continent et la transition énergétique.

L’ingénieur sénégalais Momar Diouf, fondateur de 3MD Energy

Diplômé en génie électrique à Istanbul, où il avait bénéficié d’une bourse d’excellence, Momar Diouf a d’abord évolué dans de grandes sociétés multinationales. Cette expérience lui a permis de parcourir plusieurs pays africains et d’observer de près les difficultés qui freinent le développement de l’industrie électrique sur le continent.

L’un des constats les plus marquants concerne les postes préfabriqués en béton armé, indispensables à la distribution de l’électricité. Longtemps, ces équipements étaient principalement importés d’Europe ou de Chine. Leur acheminement par containers entraînait des coûts élevés, des délais rallongés et une dépendance structurelle vis-à-vis de fournisseurs extérieurs. Pour Momar Diouf, cette situation révélait un besoin évident : produire localement des équipements capables de répondre aux mêmes standards, mais à des conditions plus adaptées au marché africain.

Une réponse industrielle née d’un besoin local

Fort de ce diagnostic, Momar Diouf décide de rentrer définitivement au Sénégal en 2015 pour fonder 3MD Energy. L’objectif est alors de fabriquer sur place des équipements essentiels à la distribution électrique, en particulier les postes préfabriqués, afin de réduire les délais de livraison, d’abaisser les coûts d’acquisition et de contribuer plus efficacement à l’électrification des territoires.

L’entreprise amorce progressivement sa montée en puissance. Quelques années après sa création, elle installe son usine à Khodaba, au kilomètre 50 de la Route nationale 2, dans la région de Thiès. Les premiers postes préfabriqués sortent de chaîne et obtiennent l’homologation de la Senelec, la société nationale d’électricité du Sénégal. Cette reconnaissance constitue une étape déterminante dans la crédibilisation du modèle industriel porté par 3MD Energy.

L’ingénieur sénégalais Momar Diouf en compagnie du président séngalais Diomaye Faye et du premier ministre nigérien Lamine Zeine PH: DR

La progression se poursuit ensuite sur le plan technique, institutionnel et juridique. En 2020, l’entreprise obtient la certification ISO 9001 ainsi que l’agrément de la CEDEAO, ouvrant la voie à une expansion au-delà du marché sénégalais. En 2021, elle franchit un nouveau cap en passant du statut de SARL à celui de société anonyme. Deux ans plus tard, en 2023, la Senelec entre dans son capital social, confirmant l’importance stratégique de l’entreprise dans l’écosystème électrique national.

Aujourd’hui, 3MD Energy SA est présentée comme la première unité de conception et de fabrication de postes préfabriqués dans l’espace UEMOA. Sa capacité de production répond aux besoins croissants du marché et contribue à réduire la dépendance aux équipements importés. Depuis son installation, l’entreprise aurait permis à l’État sénégalais de réaliser plus de dix milliards de francs CFA d’économies, tout en renforçant les capacités industrielles locales.

Des équipements pensés pour les réalités africaines

La valeur ajoutée de 3MD Energy SA ne repose pas seulement sur la compétitivité de ses prix. Elle tient aussi à la conception de ses équipements, pensés pour les contraintes spécifiques du continent africain. Les postes préfabriqués produits par l’entreprise sont tropicalisés afin de résister aux fortes chaleurs, à l’humidité et à la corrosion. Ils sont également conçus pour s’intégrer aux normes des réseaux locaux et pour faciliter leur installation, y compris dans des espaces réduits.

Ces équipements intègrent les principaux composants nécessaires au raccordement électrique. Cette approche « tout-en-un » permet de réduire les délais de mise en service et de simplifier les opérations sur le terrain. Pour les régies d’électricité, les collectivités et les opérateurs privés, ce modèle représente un gain de temps, de coût et d’efficacité.

L’homologation des équipements par plusieurs régies d’électricité de la sous-région renforce la crédibilité de cette approche. Elle montre qu’une production ouest-africaine peut répondre aux exigences techniques du secteur électrique tout en évitant une partie des surcoûts liés à l’importation. Pour 3MD Energy SA, l’enjeu est donc autant industriel que stratégique : démontrer que le continent peut fabriquer lui-même des équipements fiables, compétitifs et conformes aux standards internationaux.

L’ingénieur sénégalais Momar Diouf, fondateur de 3MD Energy reçu par le président sénégalais Diomaye Faye

Au fil des années, l’entreprise a élargi son portefeuille. Au-delà des postes préfabriqués, elle intervient dans la fourniture de groupes électrogènes, cellules, transformateurs, onduleurs, batteries, condensateurs, câbles et bornes de recharge électrique. Cette diversification lui permet de couvrir une partie importante de la chaîne de distribution et d’usage de l’énergie.

Cette évolution s’inscrit dans un contexte marqué par la croissance rapide de la demande électrique en Afrique. Pour y répondre, 3MD Energy SA intègre progressivement les enjeux de la transition énergétique dans sa stratégie. L’entreprise s’intéresse notamment au solaire, aux réseaux intelligents et aux solutions permettant de faciliter l’intégration des énergies propres dans les infrastructures existantes.

Sur la transition bas carbone, Momar Diouf défend une approche pragmatique. Selon lui, les pays africains doivent avancer sur plusieurs leviers à la fois : diversification du mix énergétique, développement des compétences locales, politiques publiques incitatives et coopération internationale. Cette combinaison doit permettre au continent de réussir sa transition énergétique sans compromettre ses besoins de croissance, d’industrialisation et d’accès universel à l’électricité.

Une ambition continentale pour la prochaine décennie

Après moins d’une décennie d’activité, 3MD Energy SA affiche désormais une ambition plus large. Momar Diouf entend faire franchir à l’entreprise un nouveau palier en développant des unités de production dédiées à l’ensemble de ses équipements électriques. L’objectif est de renforcer l’intégration industrielle, de réduire encore les coûts d’acquisition et d’élargir l’accès aux solutions énergétiques adaptées aux marchés africains.

La décennie à venir devrait donc être celle de l’expansion continentale. 3MD Energy SA veut intégrer le cercle des leaders africains dans la fabrication d’équipements électriques et proposer des solutions innovantes répondant aux besoins des États, des régies, des entreprises et des collectivités. Cette ambition repose sur une conviction forte, celle que l’Afrique ne doit pas seulement consommer des technologies importées, elle doit aussi les concevoir, les produire et les adapter à ses propres réalités.