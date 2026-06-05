«Il remportera le Ballon d’Or», Rodri voit déjà Yamal au sommet

Impressionné par l’ascension fulgurante de Lamine Yamal, Rodri ne doute pas du destin doré qui attend le prodige du FC Barcelone. Le milieu de terrain de Manchester City est convaincu que son jeune compatriote espagnol soulèvera un jour le Ballon d’Or.

Rodri n’a pas tari d’éloges à l’égard de Lamine Yamal. Le milieu de terrain de Manchester City a affiché sa confiance envers le jeune ailier du FC Barcelone, qu’il considère comme un futur lauréat du Ballon d’Or. Les deux joueurs partagent le même vestiaire au sein de la sélection espagnole et Rodri suit de près l’évolution du phénomène catalan. Interrogé par DAZN, le vainqueur du Ballon d’Or 2024 a salué les qualités exceptionnelles du joueur de 18 ans. « Un jour, il remportera le Ballon d’Or parce que c’est une bête », a affirmé le milieu espagnol.

Rodri voit en Yamal bien plus qu’un simple espoir du football européen. Pour lui, l’attaquant blaugrana représente déjà le présent et l’avenir de la Roja. « Il est le présent et l’avenir du football espagnol », a-t-il poursuivi, avant de souligner la maturité remarquable du jeune joueur. « Les footballeurs de ce niveau, uniques au monde, sont toujours exposés à une forte pression médiatique, que ce soit en bien ou en mal. Mais pour son âge, il fait preuve d’une grande maturité et reste concentré sur ses objectifs. »

Auteur d’une nouvelle saison de haut niveau, Yamal s’est imposé comme l’un des visages du football mondial. Le prodige du Barça est passé tout près du Ballon d’Or 2025, finalement remporté par Ousmane Dembélé. À seulement 18 ans, l’international espagnol dispose toutefois de nombreuses années devant lui pour confirmer les prédictions de son coéquipier.



