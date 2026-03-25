Bénin : la FIFA lance sa première commande de tenues pour le football scolaire

La FIFA a lancé au Bénin la première fabrication locale de vêtements destinés à son dispositif éducatif Football for Schools, a indiqué son président Gianni Infantino le 25 mars 2026. La commande porte sur 75 000 tee-shirts et polos confectionnés par la Zone industrielle de Glo‑Djigbé (GDIZ), dans le cadre d’une démarche de développement textile régional.

Ces tenues sont prévues pour équiper les enfants et les encadrants participant au programme dans plusieurs pays, selon les informations communiquées par l’instance dirigeante du football mondial.

Football for Schools, conçu en partenariat avec l’UNESCO, associe des séances d’initiation au football à des modules visant le développement de compétences psychosociales chez les élèves et la formation des enseignants.

L’opération s’inscrit dans le « Partenariat pour le coton », conclu entre la FIFA et l’Organisation mondiale du commerce (OMC), qui cible les États du groupe C4+ — Bénin, Burkina Faso, Mali, Tchad et Côte d’Ivoire — afin de favoriser la transformation locale d’un coton généralement exporté sous forme de matière première. Infantino avait présenté ce projet lors de la Conférence ministérielle de l’OMC à Abu Dhabi en 2024, en le présentant comme une action concrète en faveur des filières régionales.

Un impact attendu sur la chaîne de valeur et l’emploi

Plus de dix millions de personnes vivent de la filière coton dans l’espace C4+, et le projet ambitionne de développer une capacité régionale de fabrication de textiles et de vêtements durables pour capter davantage de valeur ajoutée.

Au Bénin, la GDIZ de Glo‑Djigbé, à environ 45 kilomètres de Cotonou, accueille notamment l’usine Btex qui transforme quelque 40 000 tonnes de coton par an et abrite déjà des marques internationales telles que US Polo, The Children’s Place et Kiabi.