Bénin : la femme torturée à Ekpè brise le silence depuis son lit d’hôpital

Victime de violences extrêmes à Ekpè, dans la commune de Sèmè-Podji, la jeune femme actuellement hospitalisée a livré un récit bouleversant. Selon le médecin traitant, son état physique s’améliore mais les séquelles psychologiques restent préoccupantes.

Hospitalisée à l’hôpital de zone de Suru-Léré à Cotonou, la jeune femme victime de torture au feu à Ekpè a livré, le vendredi 24 avril 2026, un témoignage glaçant sur les violences qu’elle affirme avoir subies.

Dans une vidéo relayée par Institut national de la femme, la victime explique que tout serait parti de soupçons de vol de téléphone. Elle accuse un homme plus âgé d’avoir ordonné qu’elle soit retenue sur place, avant que la situation ne dégénère.

« Après m’avoir ligotée les mains et pieds puis suspendue en l’air, ils ont allumé le feu en bas », a-t-elle confié. Selon ses propos, elle aurait ensuite été dénudée de force et soumise à des sévices humiliants, avant que ses agresseurs ne mettent le feu sous elle.

Prise en charge à l’hôpital, la victime présente plusieurs lésions physiques. Le médecin chirurgien Cyrille Kpangon évoque des traces visibles aux poignets et aux chevilles, liées aux liens utilisés pour l’attacher. « Elle aurait été légaturée et on voit très bien au niveau des deux poignets des liens de ce qu’elle a été attachée. Au niveau des deux chevilles aussi on voit des traces de ce qu’elle a été attachée. Les deux mains sont enflammées avec l’impossibilité de mobiliser les doigts. A part ça, au niveau du corps, elle a plein de lésions en bonne voie de cicatrisation », a-t-il détaillé.

Au-delà des blessures corporelles, les médecins alertent sur l’état psychologique de la patiente. « on sent qu’elle a été secouée. On va donc demander des psychologues pour nous aider à la gérer », a ajouté Cyrille Kpangon. Un constat partagé par le directeur de l’hôpital, le Dr Patrick Topanou, qui souligne, « Elle a été vraiment affectée parce que ses propos vont du coq à l’âne. Elle est affectée sur le plan psychologique. A ce niveau, on aura forcément besoin de l’encadrer, de l’accompagner, pour qu’elle retrouve ses sens ».

Au moins 06 personnes déjà arrêtées

Quelques heures après que la vidéo soit devenue virale sur les réseaux, la Police Républicaine a lancé la traque contre les présumés auteurs. Au moins 06 personnes ont déjà été interpellées et devraient être présentées au procureur dans les prochains jours afin de répondre des faits qui leur sont reprochés.

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