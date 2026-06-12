Tiphaine Auzière avoue son coup de cœur pour un proche de Cyril Hanouna

Tiphaine Auzière, connue principalement comme la fille de Brigitte Macron, a récemment attiré l’attention des médias pour des raisons autres que son lien familial. Après avoir occupé le poste de chroniqueuse dans l’émission Touche pas à mon poste (TPMP) sur C8, elle est apparue publiquement en soutien à un proche de Cyril Hanouna, témoignant d’une complicité durable au-delà des plateaux télévisés. Ce rapprochement annonce ainsi une nouvelle étape dans la carrière et la vie sociale de Tiphaine Auzière, tout en soulignant ses liens persistants avec l’univers des médias français.

Pendant plusieurs semaines, Tiphaine Auzière a partagé l’écran avec Cyril Hanouna, l’animateur star de TPMP. Toutefois, après la fin de son intervention dans l’émission et le transfert de Hanouna vers le groupe M6, elle a choisi de ne pas poursuivre l’aventure avec cette nouvelle structure. Par ailleurs, des rumeurs avaient circulé concernant une potentielle séparation entre Tiphaine Auzière et Cyril Hanouna. Ces bruits de couloir faisaient état d’un éloignement résultant de soupçons de la part de Tiphaine, concernant un possible rapprochement entre Hanouna et une autre personnalité médiatique, Shana Lousteau. Hanouna avait toutefois démenti ces allégations en affirmant qu’il entretenait uniquement une relation amicale avec Tiphaine.

Plus récemment, Tiphaine Auzière a assisté à une représentation majeure à l’Académie française, démontrant ses liens persistants avec des figures du monde médiatique et juridique. Elle s’est rendue à la lecture publique du Procès de Jacques Vergès : l’acquittement ou l’oubli ?, en compagnie de la chroniqueuse Valérie Benaïm. Cette manifestation a réuni plusieurs personnalités de renom, notamment Maître François Sureau, membre de l’Académie française, ainsi que les avocats Jean-Yves Le Borgne, Philippe Bilger et Robin Binsard, qui sont intervenus dans le cadre du procès mis en scène. Ce rendez-vous culturel et juridique a mis en lumière la qualité et la diversité des intervenants issus du monde de la justice et de la littérature.

Une soirée d’échanges et de retrouvailles à l’Académie française

Lors de cette soirée à l’Académie française, Tiphaine Auzière a partagé plusieurs clichés sur ses réseaux sociaux, confirmant ainsi la convivialité de l’événement. Dans l’un de ses messages, elle a exprimé sa joie de retrouver Valérie Benaïm et de pouvoir assister à cette évocation théâtrale de l’affaire Vergès, en louant la qualité des interventions. Elle a notamment rendu hommage à la mise en accusation orchestrée par Philippe Bilger et à la plaidoirie marquante de Robin Binsard. L’émotion de revoir Maître Jean-Yves Le Borgne, qu’elle décrit comme une figure inspirante, est également soulignée dans ses propos.

Ce moment témoigne des liens d’amitié et de collaboration qui perdurent entre Tiphaine Auzière et plusieurs membres de la communauté médiatique. En mars dernier, elle avait déjà été aperçue auprès de Valérie Benaïm pour célébrer la sortie du livre Ils ont disparu…, une rencontre qui avait réuni d’autres personnalités comme l’écrivain David Foenkinos. Ces différentes apparitions favorisent une image de Tiphaine Auzière en pleine construction d’un réseau professionnel et amical solide, tant sur le plan juridique que médiatique.