Bénin: Moudassirou Bachabi récuse les critiques sur l’absence d’un ministère du travail formulées par la Cstb

Le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, Kassa Mampo n’a pas fait une lecture éclairée de l’ossature du premier gouvernement du président Romuald Wadagni en affirmant la marginalisation des travailleurs.

Face aux inquiétudes exprimées par certaines organisations qui perçoivent l’absence d’un ministère explicitement dédié au « Travail » comme une marginalisation des préoccupations des salariés, le secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Bénin (Cgtb), Moudassirou Bachabi, a fermement pris la parole pour recadrer le débat.

Pour le leader syndical, ces critiques procèdent d’une interprétation littérale et erronée de l’architecture institutionnelle d’un État.

​Moudassirou Bachabi soutient qu’un gouvernement ne doit pas être perçu comme une simple juxtaposition de dénominations ou de titres ministériels, mais plutôt comme une équipe solidaire dotée d’un arsenal de compétences complémentaires et agissantes.

Il rappelle que la richesse nationale, pilier du modèle social, dépend directement de la bonne gestion des relations professionnelles et de l’organisation du marché de l’emploi. Selon lui, attribuer un manque d’intérêt au gouvernement sous le seul prétexte qu’aucun ministère ne porte le mot « Travail » dans son intitulé officiel relève d’une lecture particulièrement restrictive et superficielle des réalités républicaines.

​L’analyse des décrets portant Attributions, Organisation et Fonctionnement (AOF) des différents ministères permettra, selon le secrétaire général de la Cgtb, de constater que les leviers essentiels liés à l’emploi, à la protection des travailleurs et à l’accompagnement des petites et moyennes entreprises sont bel et bien pris en compte de manière transversale.

Le leader syndical souligne d’ailleurs qu’avec un chef de l’État ayant dirigé le ministère des Finances pendant une décennie, le pouvoir exécutif maîtrise parfaitement les rouages économiques nécessaires pour soutenir le secteur privé, principal contributeur au budget national. Moudassirou Bachabi invite donc les partenaires sociaux à la patience en attendant la publication imminente du Programme d’action du gouvernement (PAG), affirmant sa conviction que le dialogue social et la valorisation du travail demeureront au centre des priorités de la nouvelle transition.