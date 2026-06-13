Céline Dion visée par la parodie d’Indochine sur les tarifs de ses concerts à la Défense Arena

Céline Dion a vu ses concerts à la Défense Arena provoquer un vif débat autour du prix des billets, alimenté cette semaine par une parodie signée par Nicolas Sirkis et son groupe Indochine qui se moque des tarifs et des catégories de places en inventant des libellés absurdes.

La chanteuse canadienne avait choisi la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 pour sa première apparition publique après l’arrêt de ses shows lié au diagnostic du syndrome de la personne raide, posé en 2016. Son quotidien face à cette pathologie a été évoqué dans un documentaire diffusé sur Amazon Prime Vidéo.

En mars 2026, des affiches à l’effigie de Céline Dion ont fleuri dans Paris et, à l’occasion de son anniversaire, l’artiste a annoncé une résidence à la Défense Arena du 12 septembre à octobre 2026 : seize dates initiales rapidement indiquées comme sold‑out. Face à l’engouement, dix nouvelles dates ont ensuite été programmées en mai 2027.

Des prix qui font réagir et une parodie d’Indochine

La forte demande et les montants affichés par certains billets ont suscité des réactions, y compris de personnalités médiatiques. Le chroniqueur Daniel Riolo a notamment critiqué le système autour des concerts, déclarant : « Tout son système autour. Les gens qui lâchent un bras pour un concert, je ne comprends pas le truc. En plus des gens qui n’ont pas de sous, ils se ruent là-dessus. Ils vont payer 500 balles une place ». Cette prise de position a relancé le débat sur l’accessibilité des spectacles de grande envergure.

Dans ce contexte, Nicolas Sirkis, leader d’Indochine, a publié une affiche parodique annonçant un concert fictif à la Défense Arena pour le 1er avril 2028. L’affiche reprenait une grille tarifaire affichée entre 69 et 299 euros mais associait à certaines catégories des mentions satiriques comme « on ne voit rien » ou « toilettes ou parking », laissant apparaître qu’il s’agissait d’une plaisanterie destinée à souligner l’absurdité des logiques commerciales autour des salles.

Le visuel a été rapidement identifié par les fans et par les internautes comme une boutade : certains ont relevé le caractère humoristique des intitulés de catégories, tandis que d’autres ont commenté en se moquant des pratiques de billetterie. Parmi les réactions publiées en ligne on trouve : « Je prendrai la catégorie où on ne voit rien ! Car bon la musique ça s’écoute non ? », « Pour 100€ de + on reçoit une mèche de cheveux ? », ou encore « Toilettes du parking : j’men remets pas ». Ces messages ont circulé sur les réseaux et les fils de commentaires des publications consacrées aux affiches.

Indochine, qui a déjà effectué une tournée des grandes salles françaises — avec une date à l’Accor Arena — n’a pas signé la parodie comme une attaque ciblée explicitement nommée contre Céline Dion, mais plusieurs internautes ont établi un lien entre la plaisanterie et les récentes polémiques sur le coût des places pour la résidence de la chanteuse.