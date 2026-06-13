Michèle Laroque et François Baroin réunis aux obsèques de Bernadette Chirac trois ans après leur rupture

La première cérémonie publique en hommage à Bernadette Chirac, décédée le 5 juin à l’âge de 93 ans, a rassemblé le 12 juin de nombreuses personnalités politiques et du spectacle. Parmi elles, la présence conjointe de Michèle Laroque et de François Baroin a retenu l’attention : il s’agit de leur première apparition au même endroit depuis l’annonce de leur séparation en 2023.

Les obsèques de Bernadette Chirac se déroulent en deux temps. La première cérémonie, organisée dans la basilique où elle avait épousé Jacques Chirac, s’est tenue en partie ouverte au public le 12 juin. Une seconde messe aura lieu en petit comité en Corrèze, lieu de cœur du clan Chirac. La disparition de l’ancienne Première Dame, connue pour son engagement auprès des Pièces Jaunes, a attiré un large cortège de personnalités.

Parmi les personnalités présentes figuraient notamment Nicolas Sarkozy et Carla Bruni, Brigitte Macron, François Hollande, Dominique de Villepin, Édouard Philippe, Line Renaud et la princesse Lalla Meryem du Maroc. Le monde du spectacle était également représenté : Muriel Robin, accompagnée de son épouse, et Michèle Laroque, venue avec sa fille Oriane Deschamps, ont assisté à la cérémonie pour rendre hommage à Bernadette Chirac.

Des retrouvailles particulières

François Baroin, ancien porte-parole de Jacques Chirac lors de la campagne présidentielle de 1995 et membre de son premier gouvernement, était présent aux obsèques avec son épouse, Stéphanie Lochard. Michèle Laroque, très liée au clan Chirac depuis plusieurs années, s’est elle aussi recueillie dans la basilique, en compagnie de sa fille. Leur simultanéité sur place a été remarquée par plusieurs observateurs, sans qu’elle ne donne lieu à commentaires publics des intéressés.

Michèle Laroque et François Baroin ont vécu une relation d’une quinzaine d’années qui a pris fin en 2023. Dans un entretien accordé à Paris Match en août 2023, Michèle Laroque déclarait : « Nous avons vécu des années formidables ensemble, mais la vie nous a poussés dans des directions différentes. Mon regard sur François n’a pas changé. » Après leur séparation, François Baroin a retrouvé une vie conjugale publique et a épousé Stéphanie Lochard l’année suivante.

La présence conjointe de l’actrice et de l’homme politique, anciens compagnons, s’inscrit dans un dispositif funéraire où se mêlaient responsables politiques et personnalités du monde culturel, venus rendre un dernier hommage à Bernadette Chirac dans la basilique qui a marqué une étape importante de sa vie.