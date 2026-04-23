Bénin : la Cour constitutionnelle précise les conditions d’entrée en fonction de Romuald Wadagni

La Cour constitutionnelle a précisé les modalités d’installation du Président élu. Romuald Wadagni prêtera serment à Porto-Novo avant de prendre officiellement fonction dans la nuit du 24 mai 2026.

La Cour constitutionnelle du Bénin a encadré, à travers sa décision finale concernant l’élection présidentielle du 12 avril 2026, les conditions d’entrée en fonction du nouveau chef de l’État.

Selon l’article 2 de cette décision, Romuald Wadagni entrera officiellement en fonction le dimanche 24 mai 2026 à 00 heure. Une date qui marque le point de départ constitutionnel de son mandat à la tête du Bénin.

Mais avant cette prise de fonction effective, une étape essentielle est prévue. Conformément à l’article 53 de la Constitution, le Président élu doit prêter serment devant la Cour constitutionnelle. Cette cérémonie solennelle, annoncée à Porto-Novo, constitue un passage obligatoire avant l’exercice du pouvoir.

Ce serment engage le chef de l’État à respecter et à faire respecter la Constitution, ainsi qu’à remplir ses fonctions dans l’intérêt supérieur de la Nation.

L’entrée en fonction de Romuald Wadagni interviendra ainsi immédiatement après cette prestation de serment, dans la nuit du 24 mai, marquant la fin du mandat de Patrice Talon.

Âgé de 49 ans, le natif de Lokossa devient le 5e président de la République du Bénin sous l’ère du renouveau démocratique. Son installation officielle viendra clore le processus électoral et ouvrir la voie à la mise en place d’un nouveau gouvernement, chargé de traduire en actions les orientations du projet de société, « Plus loin, Ensemble ».