Affaire Lyhanna : Jérôme Barella signalé par les États-Unis avant le drame

Lyhanna, fillette de 11 ans, a été retrouvée sans vie le 4 juin dans un ancien silo agricole à Puycasquier (Gers) ; selon Le Monde et Sud-Ouest, le principal suspect, Jérôme Barella, avait auparavant fait l’objet de signalements transmis par le National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), l’organisation américaine spécialisée dans la lutte contre l’exploitation sexuelle des mineurs.

Les éléments rapportés par la presse précisent que des données collectées sur Internet et les réseaux sociaux ont conduit le NCMEC à émettre plusieurs alertes concernant les activités en ligne de M. Barella. Ces signalements ont été adressés aux autorités françaises, notamment à l’Office mineurs (Ofmin), le service de police judiciaire chargé de la lutte contre les violences sexuelles à l’encontre des enfants, selon Sud-Ouest.

Les médias soulignent cependant les limites du traitement de ces alertes : le volume d’informations reçu par les services français rend difficile l’exploitation systématique et approfondie de chaque signalement, d’autant que les transmissions internationales peuvent inclure des saisies massives de données sans identification immédiate des personnes concernées.

Des centaines d’alertes enregistrées quotidiennement

Les alertes émises par le NCMEC proviennent principalement de mécanismes de surveillance automatisée et de signalements d’utilisateurs sur des plates-formes numériques. Une large part de ces transmissions consiste en copies d’images, de vidéos ou de références de comptes, sans toujours permettre une identification rapide ou immédiate d’un auteur présumé.

Selon des données communiquées à la presse, les services français ont enregistré près de 318 000 signalements en 2023, ce qui représente environ 870 alertes par jour. Dans un entretien accordé à 20 Minutes en 2024, l’ancienne directrice de l’Office mineurs indiquait que les enquêteurs n’étaient en mesure d’exploiter qu’une « infime partie » des dossiers reçus, et que moins de 1 % des signalements pouvaient faire l’objet d’un traitement approfondi.

Face à ce flux important, l’Ofmin a défini des priorités opérationnelles. D’après Sud-Ouest, les équipes concentrent notamment leurs moyens sur les faits liés au « livestream », c’est-à-dire les vidéos diffusées en direct susceptibles de mettre immédiatement en danger des mineurs. Ces priorités reflètent des choix de ciblage des ressources humaines et techniques disponibles.

Les informations issues du NCMEC restent en principe accessibles aux services territoriaux de police et de gendarmerie. Toutefois, les enquêteurs locaux doivent formuler des demandes de criblage ou d’exploitation spécifique pour obtenir des éléments approfondis. Dans le dossier Barella, les journalistes rapportent qu’aucune demande de criblage ciblé n’aurait été effectuée à ce stade par les services territoriaux mentionnés.

Les révélations de la presse sur la circulation de ces signalements ont relancé les questions sur les modalités de coopération internationale en matière de protection des mineurs en ligne et sur les capacités opérationnelles des services chargés du traitement des contenus et des alertes transmises par des organismes étrangers.