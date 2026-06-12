Bénin: le gouvernement appelle à une union sacrée contre le travail des enfants

À l’occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants, célébrée ce vendredi 12 juin 2026, le gouvernement du Bénin, par le biais du ministre délégué chargé du Budget et de la Fonction publique, a réaffirmé avec force son engagement à protéger les plus vulnérables.

À travers un communiqué officiel, l’exécutif béninois lance un appel pressant à la mobilisation générale de tous les acteurs de la société pour l’élimination progressive de toutes les formes de travail qui compromettent l’éducation, la santé, le développement et la dignité des enfants sur l’ensemble du territoire national.

​Cette commémoration s’inscrit sous le thème international : « Carton rouge au travail des enfants : une enfance protégée, un travail décent pour les adultes ». Ce slogan rappelle une vérité structurelle essentielle, à savoir que l’éradication de ce fléau social passe inévitablement par le renforcement de la protection sociale des familles, l’accès universel à une éducation de qualité et la promotion d’opportunités d’emplois décents pour les parents, afin de briser le cycle de la précarité.

​Un constat alarmant fondé sur les données statistiques

​Malgré les efforts consentis à l’échelle globale et nationale, la situation des mineurs reste préoccupante. Les données de l’enquête MICS de 2022 rappellent la dureté des réalités de terrain en indiquant que, statistiquement, 19,9 % des enfants âgés de 5 à 17 ans se trouvent encore en situation de travail au Bénin. Ces chiffres légitiment l’urgence et le renforcement continu des actions de prévention, de protection et de prise en charge judiciaire ou sociale initiées par l’État.

​Sous le leadership du président de la République, Romuald Wadagni, le gouvernement béninois a érigé la protection de l’enfance et la valorisation du capital humain au rang de priorités nationales absolues. D’importantes réformes sont actuellement menées en synergie avec les partenaires techniques, financiers, les organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que la société civile.

Ces initiatives se traduisent par l’extension des filets de sécurité sociale, l’amélioration des infrastructures éducatives, la lutte active contre la pauvreté et l’application rigoureuse des textes juridiques réprimant l’exploitation des mineurs.

​Un appel à la responsabilité collective des citoyens

​Bien que des progrès significatifs aient été enregistrés dans plusieurs secteurs d’activité, le ministre a souligné que des défis de taille subsistent. Pour garantir à chaque enfant un environnement protecteur lui permettant de grandir, d’apprendre et de s’épanouir pleinement, l’implication de l’appareil étatique ne suffit pas ; elle exige une vigilance citoyenne permanente.

​Le communiqué officiel insiste sur la responsabilité collective et directe de toutes les composantes de la nation : les parents, les employeurs, les leaders communautaires et religieux, ainsi que les acteurs du monde du travail. Tous sont exhortés à signaler systématiquement les situations d’exploitation et à promouvoir le respect strict des droits fondamentaux de l’enfant dans tous les milieux de vie, afin d’offrir à chaque jeune Béninois les opportunités nécessaires à la réalisation de son plein potentiel.