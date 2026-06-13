Michel Cymes saisit l’Arcom après les propos de Danielle Moreau sur W9

Une nouvelle polémique secoue le paysage audiovisuel français entre Michel Cymes, célèbre médecin et animateur, et l’équipe de l’émission Tout beau, tout 9 diffusée sur W9. À l’origine de cette controverse, des propos jugés offensants tenus par Danielle Moreau, chroniqueuse de l’émission de Cyril Hanouna, à l’encontre de Michel Cymes. Ce dernier a annoncé avoir saisi l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) afin de dénoncer ces attaques personnelles, relançant ainsi une vieille rivalité qui agite régulièrement le secteur médiatique français.

Les faits remontent à l’émission diffusée le 9 juin dernier où un débat avait pour thème Michel Cymes. Au cours de cette séquence, Danielle Moreau s’est exprimée en des termes vifs et directs. Elle a déclaré : « Moi je déteste les traîtres et ceux qui disent du mal de mon émission. J’aurais dit qu’il aille se faire foutre mais c’est facile, je ne le connais pas. Je trouve que c’est difficile de soutenir quelqu’un qui a été dur ». Ces propos, tenus en pleine émission en direct, ont suscité une réaction immédiate de Michel Cymes, qui a considéré cette intervention comme une insulte personnelle inadmissible.

Dans un entretien accordé à Puremédias, Michel Cymes a confirmé sa décision de saisir l’Arcom. Il a souligné qu’animer une émission à la télévision implique d’accepter les critiques, mais pas les insultes. Selon lui, ce passage de l’émission Tout beau, tout 9 ne respecte pas les engagements de déontologie et modération annoncés par le groupe M6 depuis l’arrivée de Cyril Hanouna à la tête du programme diffusé sur W9. Michel Cymes a insisté sur le fait que ces propos offensants n’auraient pas dû être diffusés à l’antenne, renforçant ainsi son souci du respect des règles de conduite sur les plateaux de télévision.

Échanges tendus sur le plateau de « Tout beau, tout 9 »

Suite à la réaction de Michel Cymes, d’autres chroniqueurs de l’émission ont pris la parole pour commenter cette situation conflictuelle. Géraldine Maillet a fait preuve d’ironie en suggérant que Michel Cymes pourrait commencer par se critiquer lui-même. Gilles Verdez a également rejoint le concert des critiques à l’encontre de l’ancien médecin vedette de France Télévisions. De son côté, Cyril Hanouna n’a pas caché l’ambiance électrique qui plane entre son équipe et Michel Cymes, rappelant publiquement leurs relations difficiles.

Face à une demande d’apaisement formulée par Olivier Dartigolles, Cyril Hanouna a répondu : « Tu crois vraiment que je vais dire un mot gentil sur Michel Cymes ? ». Dans ce contexte, seule Isabelle Morini-Bosc a pris la défense de Michel Cymes, soulignant qu’elle avait toujours eu de bonnes relations professionnelles avec lui, malgré les tensions qui divisent le plateau.

Depuis plusieurs années, les rapports entre Michel Cymes et Cyril Hanouna sont souvent marqués par des échanges publics et des désaccords. Cette nouvelle controverse pourrait prolonger cette opposition qui fait régulièrement la une des médias audiovisuels en France.