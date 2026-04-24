Vidéo de torture à Ekpè: la présidente de l’INF annonce des poursuites et appelle à l’arrêt de toute diffusion

La présidente de l’Institut National de la Femme, Huguette Bokpè Gnacadja, est sortie de son silence après la diffusion, sur les réseaux sociaux, d’une vidéo mettant en cause des actes de violence extrême contre une jeune fille dans la localité d’Ekpè, commune de Sèmè-Podji.

Dans une déclaration, elle a dénoncé des images qu’elle qualifie d’« insoutenables », rappelant qu’aucune justification ne saurait excuser des actes portant atteinte à la dignité humaine. Elle a condamné avec vigueur ce qu’elle décrit comme une barbarie, soulignant que la femme demeure une personne titulaire de droits fondamentaux inviolables.

La présidente de l’INF a annoncé que l’institution s’est autosaisie du dossier et travaille déjà en étroite collaboration avec la justice et la Police républicaine afin que les auteurs et leurs complices soient identifiés, interpellés et traduits devant les juridictions compétentes.

Selon elle, des arrestations sont en cours et la procédure judiciaire est désormais enclenchée, avec la perspective de sanctions exemplaires, y compris par le biais de coopérations au-delà des frontières si nécessaire.

Menace de poursuite judiciaire contre le partage de la vidéo

Tout en saluant la vigilance citoyenne qui a permis de révéler les faits, Me Bokpè Gnacadja met cependant en garde contre la poursuite de la diffusion de la vidéo.

Elle estime que le partage continu de ces images, notamment lorsqu’elles permettent d’identifier la victime, prolonge la violence subie et expose leurs auteurs à des poursuites. Elle appelle en conséquence les internautes à cesser immédiatement toute diffusion.

Enfin, la présidente de l’INF invite toute personne disposant d’informations utiles à les transmettre aux autorités compétentes, via les canaux officiels, afin de contribuer à l’établissement de la vérité.

L’institution réaffirme par ailleurs son engagement à assurer l’accompagnement complet de la victime, sur les plans sanitaire, psychologique, juridique et judiciaire, tout en promettant une traque sans relâche des responsables.