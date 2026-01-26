Bénin: la chanteuse Oluwa Kemy dévoile le prénom de son fils

Nouvellement maman, l’artiste béninoise Oluwa Kêmy a révélé le sexe et le prénom de son enfant au cours d’un entretien accordé à Ange Zountchegbé. Elle explique le choix du prénom par une grossesse apaisée et un accouchement qu’elle qualifie de miraculeux.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

La chanteuse Oluwa Kêmy a donné naissance à un garçon par voie basse alors qu’une césarienne était programmée quelques jours plus tard. Un dénouement heureux qu’elle attribue à la bonté divine. « Tout ce que Dieu fait est bon, et Dieu est bon », confie-t-elle, émue, en justifiant le prénom choisi pour son fils.

Selon la chanteuse, la grossesse s’est déroulée sans complications majeures, contrairement à certaines difficultés rencontrées avant cette période. « C’est un garçon, Mahougnon, parce que quand j’étais enceinte, je n’ai eu aucun problème. À terme, on m’avait programmée une césarienne pour le mercredi, mais j’ai finalement accouché par voie basse le lundi », raconte-t-elle en langue nationale fongbé transcrite par BENIN WEB TV. Une expérience qui renforce, à ses yeux, la signification spirituelle du prénom Mahougnon.

Une artiste comblée entre foi, maternité et musique

De son vrai nom Noëllie Adotin, Oluwa Kêmy est née le 25 décembre 1986 à Bohicon. Artiste et compositrice béninoise, elle s’est imposée sur plusieurs scènes nationales avant d’entamer une tournée en France, marquant une étape importante de sa carrière.

En 2014, elle décroche le trophée Bénin Top 10 grâce à son album Évolution, salué par le public. Après cet exploit, elle a signé son retour sur la scène musicale avec le single “Je t’aime à la folie”, confirmant sa constance artistique.

Déjà maman d’une fille prénommée Exhaussée, la chanteuse entame un nouveau chapitre de sa vie, celui de la maternité, qu’elle accueille avec gratitude et foi. Oluwa Kêmy savoure cette période qu’elle considère comme une bénédiction.