Coupe du monde 2026: le classement des buteurs avant les huitièmes de finale

À quelques heures du lancement des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, Lionel Messi domine toujours le classement des buteurs avec sept réalisations. Le capitaine argentin devance Kylian Mbappé, tandis que plusieurs grandes stars restent à l’affût dans la course au Soulier d’or.

À l’approche des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, Lionel Messi occupe toujours la tête du classement des buteurs de la compétition. Le capitaine de l’Argentine totalise sept réalisations, dont la dernière inscrite lors de la victoire face au Cap-Vert (3-2) en seizièmes de finale. L’attaquant de l’Inter Miami devance d’une unité le Français Kylian Mbappé, auteur de six buts dans ce Mondial.

Derrière ce duo de tête, on retrouve notamment le Norvégien Erling Haaland et l’Anglais Harry Kane, tous deux auteurs de prestations remarquées depuis le début du tournoi. Messi tentera désormais de poursuivre sur sa lancée et de guider l’Argentine vers les quarts de finale lors du choc face à l’Égypte, programmé mardi.

Classement des buteurs avant les huitièmes de finale

7 buts : Lionel Messi

6 buts : Kylian Mbappé

5 buts : Erling Haaland, Harry Kane

4 buts : Vinícius Júnior, Ousmane Dembélé, Mikel Oyarzabal, Ismaïla Sarr