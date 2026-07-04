« Ces gars sont des héros », Zlatan Ibrahimovich encense les joueurs du Cap-Vert

Au coup de sifflet final, les hommages se sont multipliés. Consultant pour Fox Sports, Zlatan Ibrahimović a salué la performance et le parcours de la sélection cap-verdienne. « Je peux me lever et applaudir le Cap-Vert. Une petite île avec de grands rêves, et ils ont failli terrasser ce géant. Ces gars sont des héros, ils sont devenus les idoles de cette petite île, ce sont des stars. Ils n’ont perdu aucun match en 90 minutes, c’est important de le dire, et ils ont failli y arriver sur ce match. Je suis sûr à 200 % que quand ils rentreront chez eux, il y aura une grande fête et on leur déroulera le tapis rouge », a lancé l’ancien international suédois.

Le sélectionneur cap-verdien, Pedro Leitao Brito, partage ce sentiment de fierté. Malgré la frustration de l’élimination, le technicien estime que son équipe a pleinement représenté son pays sur la scène mondiale. « Nous avons fait honneur à notre pays et nous pouvons être fiers de nos joueurs, qui ont été dignes pendant la Coupe du monde. Nous avons montré notre identité », a-t-il déclaré.

Héros du parcours cap-verdien, le gardien Vozinha a lui aussi savouré la reconnaissance obtenue grâce aux performances de son équipe. Conscient que beaucoup voyaient l’Argentine s’imposer sans difficulté, il s’est réjoui d’avoir changé le regard porté sur son pays. « Beaucoup pensaient que l’Argentine gagnerait facilement, mais je suis fier des gars et de moi-même d’avoir mis notre pays sur la carte du monde grâce à cette performance. Je suis très fier », a confié le portier.

Éliminé, le Cap-Vert quitte néanmoins le Mondial avec les honneurs. Solides tout au long de la compétition, les Requins Bleus auront démontré qu’ils pouvaient rivaliser avec les plus grandes nations du football mondial et écrire l’une des plus belles histoires de cette Coupe du monde 2026.