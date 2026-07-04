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Mondial 2026: le programme complet des huitièmes de finale

Avec les victoires de, l’Argentine face au Cap-Vert (3-2) et de la Colombie contre le Ghana (1-0), on connait désormais les 16 équipes qualifiées pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Romaric Déguénon
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FOOTBALL
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Coupe de Monde de Football 2026 aux Etats Unis
Coupe de Monde de Football 2026 aux Etats Unis PH: BBC
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SOMMAIRE

Le tableau des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 est désormais complet. À l’issue des derniers seizièmes de finale disputés ce vendredi, les huit affiches du prochain tour ont été officialisées. L’Argentine a validé son billet en s’imposant au terme d’un match spectaculaire face au Cap-Vert (3-2).

De son côté, la Colombie a décroché sa qualification grâce à un court mais précieux succès contre le Ghana (1-0). L’Albiceleste retrouvera désormais l’Égypte, mardi 7 juillet, tandis que la Colombie défiera la Suisse pour une place en quarts de finale. Pays coorganisateur de la compétition, le Canada ouvrira les huitièmes de finale samedi avec une confrontation face au Maroc.

Le programme des huitièmes de finale

Samedi 4 juillet

  • Canada – Maroc
  • Paraguay – France

Dimanche 5 juillet

  • Brésil – Norvège
  • Mexique – Angleterre

Lundi 6 juillet

  • Portugal – Espagne
  • États-Unis – Belgique

Mardi 7 juillet

  • Argentine – Égypte
  • Suisse – Colombie
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