Mondial 2026: Messi, encore un peu plus dans la légende de la Coupe du monde

À 39 ans, Lionel Messi continue d’empiler les records. Buteur lors de la victoire de l’Argentine face au Cap-Vert (3-2) en seizièmes de finale du Mondial 2026, le capitaine de l’Albiceleste est devenu le premier joueur à inscrire au moins sept buts lors de deux éditions différentes de la Coupe du monde, tout en établissant un nouveau record avec une 30e apparition dans la compétition.

Le capitaine de l’Argentine, Lionel Messi, a une nouvelle fois marqué l’histoire de la Coupe du monde après la victoire de l’Albiceleste face au Cap-Vert (3-2), vendredi, en seizièmes de finale. Auteur du premier but de la rencontre, le septuple Ballon d’Or est devenu le premier joueur de l’histoire de la Coupe du monde de la FIFA à inscrire au moins sept buts lors de deux éditions différentes du tournoi, après ses réalisations en 2022 et en 2026.

À 39 ans, l’attaquant de l’Inter Miami a également franchi un nouveau cap symbolique en disputant son 30e match en Coupe du monde, un record inédit dans l’histoire de la compétition. Grâce à son but contre le Cap-Vert, Messi porte par ailleurs à 12 son total de réalisations sur ses huit derniers matches de Coupe du monde. Durant cette série, il a trouvé le chemin des filets face à l’Australie, aux Pays-Bas, à la Croatie, à la France, à l’Algérie, à l’Autriche, à la Jordanie et au Cap-Vert. Le champion du monde en titre tentera désormais de guider l’Argentine vers les quarts de finale lors de son huitième de finale face à l’Égypte, programmé mardi.